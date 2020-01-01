GÜNKAF’20 Isparta’ya Geliyor

15 binden fazla genç kamu ve özel sektör kurumları ile buluşuyor

70 binden fazla genç yetenek bin 315 işveren ile buluştu

Kamu ve özel sektör kurumlarını genç yeteneklerle buluşturan ve 2020 yılı içerisinde 10 farklı ilde yapılması planlanan kariyer fuarlarından olan “Güney Kariyer Fuarı” (GÜNKAF’20) bu yıl “Kariyer 4.0” temasıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde, 16-17 Mart 2020 tarihlerinde Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından 2019 yılında “Yetenek Her Yerde” teması ile genç yetenekleri bir araya getirmek amacıyla başlatılan bölgesel kariyer fuarları; 2020 yılında da gençleri iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor.Bu kapsamda Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesinin paydaşlığı ile bu yıl ikincisinin düzenleneceği GÜNKAF’20’de 200’e yakın kamu ve özel sektör kurumu gençlerle bir araya gelecek.Isparta, Burdur, Antalya, Afyon, Karaman ve Konya illerinden 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilecek Güney Kariyer Fuarına, bölge üniversitelerinden 15 binden fazla öğrenci mezunun katılması bekleniyor.Bölgesel kariyer fuarları ilk yılında farklı bölgelerdeki 8 ilde, 87 üniversitenin işbirliği ile düzenlenmiş olup 70 binden fazla genç yeteneği 351’i kamu kurumu olmak üzere bin 315 işveren ile buluşturdu.Bölgesel kariyer fuarları, “tüm gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi”, “kamu kurumlarının nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğini, nitelikli öğrenci ve mezunların kamu kurumlarına kazandırılmasını”, “ülkemizde istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalık ve kapasitelerinin artırılmasını” hedefliyor.