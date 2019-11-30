TED Isparta Koleji'nde Felsefe Rüzgarı Esti...

TED Isparta Koleji'nde bu hafta Felsefe Öğretmenimiz Büşra Bayram, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Yücel Bayar, PDR Uzmanımız Dilara Kılıç rehberliğinde Felsefe & Sosyolojik Düşünce Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikle Dünya Felsefe Günü kutlandı.Kulüp Öğrencileri etkinlik kapsamında Felsefenin ve Felsefe gününün önemine yönelik konuşma yapıp hem UNESCO hem de İoanna Kuçuradi'nin 2019 yılı mesajlarını okudular.Etkinlikte düşündüren ve sorgulatan karikatürlerin olduğu video gösterimi izlendi. Aynı zamanda etkinlikte Antik Yunan Filozofları, İslam Filozofları ve Mustafa Kemal Atatürk' ün felsefeye yönelik düşüncelerinin bulunduğu orotoryo gösterimi de sunuldu.