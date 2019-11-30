



















Tosi gösterisi; özel dekoru ve sahne şovlarıyla 30 Kasım -01 Aralık tarihleri arasında Iyaşpark AVM’de minik izleyiciler ile bir araya geliyor.Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar "İbi ile Tosi" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatını yakaladı. Etkinliği yanı sıra Iyaşpark AVM’de hafta sonu’na özel efsane indirimler sizleri bekliyor.Sevilen çizgi film karakterleri İbi ve Tosi, çocukları doyasıya eğlendirdi. Çizgi film karakterleri İbi ve Tosi çocuklarla Iyaşpark AVM’de buluştu. Iyaşpark AVM Minik ziyaretçilerine, bugüne kadar sadece televizyon ekranlarından izleyebildikleri İbi ve Tosi ile tanışma fırsatını sundu. Enerji dolu, zeki ve hayalperest İbi ile kitap okumayı ve dans etmeyi çok seven Tosi’nin başından geçen maceraları konu eden sahne gösterisi, iki gün boyunca çocuklara unutulmaz anılar yaşattı. Hafta sonu boyunca 14.00 ,16.00,18.00 saatlerinde 3 seans halinde gerçekleştirilen etkinlik, minikler kadar ebeveynlerin de ilgini çekti. Zaman zaman düşündüren bazen de minikleri kahkahalara boğan İbi ve Tosi’nin eğlence dolu serüvenine, Tüm ziyaretçiler ücretsiz katıldı.