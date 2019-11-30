Kredi faizlerinde yeni indirim sinyali! İşte güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda, ekonomide yaşanan iyileşme ortaya koyulurken, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda faizin indirilebileceği sinyalleri verildi. Merkez Bankası 12 Aralık'ta yapacağı toplantıda bir indirim kararına giderse önümüzdeki süreçte bu tüketici kredilerinde indirim olarak yansıyacak. Kredi faiz oranları konusunda bir düşüş bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden son durumları kontrol ediyor. Peki, bankaların faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda da iyileşmenin süreceği vurgulandı. Raporda göstergelerdeki iyileşme ve piyasalardaki hareketliliğe dikkat çekilirken, önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıda da bir faiz indiriminin gelebileceğinin işaretleri verildi. TCMB Başkanı Murat Uysal raporun önsözünde yaptığı değerlendirmede, yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyonda iyileşmenin ön plana çıktığını ifade ederken, döviz kuru oynaklıklarının azalırken, faiz oranlarının gerilediğini kaydetti.



GÜÇLÜ YAPI RİSKLERİ ÖNLÜYOR

Murat Uysal, bu çerçevede, kredi arz ve talep şartlarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başladığının altını çizdi.

Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısının, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte olduğunu bildiren Uysal, "Merkez Bankası elindeki bütün araçları etkin biçimde kullanmaya devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Bankaların kredi faiz oranları, kasım ayının ilk günü güncel oranlarla gündemde yer almaya başladı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinde faiz oranları ne kadar? İşte, güncel banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler



VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı %1,25.



ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı çalışanın artısı ve emeklinin artısı kampanyasında %1,17



HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede hızlı kredi %1,39, maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1,19, Kamu ve özel sektör çalışanlarına %1,25, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi ise %1,19.



Halkbank faiz oranları

İNG GÜNCEL FAİZ ORANLARI

İNG faiz indirimi sonrasından kampanyalı sigortalı kredi ürünü için 10 yıl vadeye kadar yüzde 0,99 faiz oranı ile kredi kullandırıyor.



ING Bank kredi faiz oranları

Kuveyt Türk Bankası güncel kar payı oranları

Kuveyt Türk Bankası 10 yıl vadeye kadar tüm vadeler için kar payı oranlarını yüzde 1.27 olarak uyguluyor.



TEB GÜNCEL FAİZ ORANLARI

TEB kampanyalı konut kredisi ürünleri için faiz oranlarını tüm vadelerde 10 yıla kadar yüzde 0,99’a düşürdü. Banka tabela konut kredisi faizleri ise halen yüzde 2.58 seviyelerinde.

Türkiye Finans Bankası güncel kar payı oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası 10 yıl vadeye dek yüzde 1.11 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

Garanti BBVA güncel faiz oranları

Garanti BBVA da uyguladığı faiz indirimi sonrasında 10 yıla kadar tüm vadelerde 100.000 TL’ ye kadar olan krediler için yüzde 1.14, oranında faiz uyguluyor.

AKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

AK Bank tüketici kredisini 1,51 faiz oranıyla verirken, konut kredisini ise 1,05 faiz oranından kullandırıyor.

DENİZBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI



Denizbank tüketici kredisini 1,59 faiz oranından veriyor. Taşı kredisini ise 1,31 faiz oranından kullandırıyor.



