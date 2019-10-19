TED Isparta Koleji Ortaokulunda ‘’Başkanlık Seçimi‘’ heyecanı yaşandı.

Okul öğrenci meclisi seçimlerinin, öğrencilerimizin demokratik haklarından biri olan oy verme ve kendilerini temsil edecek üyeleri seçme becerilerini geliştirmek ve desteklemek açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden okulumuzda bu çalışmaları titizlikle yürütmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda okulumuzda 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Öğrenci Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirildi..Başkanlık için aday olan öğrenciler 7-17 Ekim tarihleri arasında çalışmalarını yürüttüler. Bu süreçte seçmenlerine kendilerini tanıtan, teneffüslerde ve öğle aralarında seçim gezilerine çıkan başkan adayları aynı zamanda hazırladıkları poster ve sloganları da okulun çeşitli yerlerine asma fırsatını buldular.17 Ekim Perşembe günü tüm öğrenciler çok amaçlı salonunda oylarını kullandılar. Oylama sonucunda 8-C sınıfından Efe Zengin ortaokul okul başkanlığına seçildi.Başkanlık seçim çalışmalarını ciddiyetle yürüten aday öğrencilerimizi, başkan seçilen öğrencimizi kutluyoruz.