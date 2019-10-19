AYHAN USTA'DA ÇİĞKÖFTE ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR!

0534 200 39 39

















































Adıyaman çiğköftecisi Ayhan Usta, Isparta,Burdur,Bucak,Denizli ve Türkiye'deki diğer tüm şubelerinde başlatımış olduğu indirim şölenine herkesi davet ediyor.Antalya'da kendi tesilerinde üretilen lezzetli Adıyaman çiğköfterini Ayhan Usta'nın tüm şubelerden malzemesiz olarak 9.90 TL'ye alabilirsiniz.İndirim şöleninde yeralan diğer kampanyalarda ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.Aynı zamanda,yanında da