Adıyaman çiğköftecisi Ayhan Usta, Isparta,Burdur,Bucak,Denizli ve Türkiye'deki diğer tüm şubelerinde başlatımış olduğu indirim şölenine herkesi davet ediyor.
Antalya'da kendi tesilerinde üretilen lezzetli Adıyaman çiğköfterini Ayhan Usta'nın tüm şubelerden malzemesiz olarak 9.90 TL'ye alabilirsiniz.
İndirim şöleninde yeralan diğer kampanyalarda ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den 7.90 TL'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.
Aynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında da ayran hediye...!
Bilgi ve Bayilik için iletişim numarası
0534 200 39 39