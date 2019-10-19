Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur’un yaş sebze meyvede katma değerinin yükseltilmesi, ihracatındaki pazar payının artırılması, yeni pazarlar oluşturulması amacıyla sektörün ilgili kurum, kuruluş ve firmaları ile işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor.Yaş sebze ve meyvede marka Antalya’da InterFresh 2019’un gerçekleşmesinde ana paydaşlardan olan ve açtığı standında Isparta ve Burdur’dan sektör temsilcilerine tanıtım imkanı da sağlayan BAKA, fuarla eş zamanlı olarak Azerbaycan, Cezair, Lübnan Ürdün, Umman, Sudan ve Bahreynli firmalardan oluşan 40 kişilik alım heyetini de Antalya’ya getirdi.Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu, Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Seymenoğlu ile sektörün birliklerin yöneticileri, Makedonya, Letonya, Bosna Hersek, Malta ve Kırgızistan büyükelçileri ile protokol üyelerinin katıldığı törenle açılan İnterFresh 2019 Antalya Expo Center’da 4 gün sürdü.Programın son günü de heyetteki Umman ve Cezayirli firma temsilcileri, Isparta’nın Eğirdir ve Gelendost ilçelerindeki firmaları ziyaret ederek ticari bağlantı için olumlu geçen ön görüşmeler yaptı, soğuk hava depoları gezip ürünleri inceledi.