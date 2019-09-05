TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret etti.TBMM Başkanvekili Bilgiç, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. İsa Telci ile Genel Sekreter Sefer Kutlu tarafından kapıda karşılandı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in makamına geçen Başkanvekili Bilgiç, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan nezaket ziyaretinde Üniversite hakkında bilgiler aldı. ISUBÜ’nün mevcut durumu ve gelecek planlamaları hakkında Rektör Prof. Dr. Diler tarafından bilgiler aktarılan Süreyya Sadi Bilgiç’e bir de sunum yapıldı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler nazik ziyareti nedeniyle TBMM Meclis Başkanvekili Bilgiç'e teşekkür etti.