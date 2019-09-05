Yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Millet olarak biliyoruz ki; şanlı ecdadımızdan aldığımız emaneti koruyup daha da ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu gençlerimizi yetiştirip, geleceğe hazırlayacak olan öğretmenlerimize de büyük görev düşmektedir.Bu eğitim-öğretim yılında da yeteneklerinize ve isteklerinize göre yeni yeni başarılar tatmanızı arzularken; derslerinizde, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerinizde sorumluluk sahibi olarak özenli ve sistemli çalışmayı kendinize ilke edininiz. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi, saygı temeline dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğinize inanıyor ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.Çocuklarımızın yetişmesinde sizlerin katkısı çok büyüktür. Olumlu ve yönlendirici desteğinizle ve çocuklarınıza yapacağınız rehberlikle onların özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacaksınız. Bunları yaparken okul-aile işbirliği esasına dayalı olarak öğretmen ve okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacağınıza inanıyorum.Çocuklarımız ve yarınlarımız değerlidir. Onları eleştirel ve yaratıcı düşünen, iletişim becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen, girişimci, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek bizim asli görevimizdir. Çocuklarımızı okullarımızda ve sınıflarımızda sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, bu eğitim-öğretim yılının hep birlikte yeni mutluluk ve başarılara tanıklık edecek güzel bir yıl olmasını diliyorum.Bu vesile ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılının fedakâr öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize ve gözbebeğimiz sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.