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Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması

Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
T.C.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. Bölge Müdürlüğü
                                                                                      
Konu : Yol Durumu (Patlatmalı Kazı Çalışması)

Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) Km:0+000-40+260 arası toprak işleri, sanat yapılan ve BSK üstyapı işleri ikmal inşaatı " işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.
29.08.2018 Çarşamba günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K. K. No.lu İsparta - Eğirdir Ayrımı Barla Î1 Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı'nda patlatmak kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.


Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.
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ISPARTA HABER
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Sürücüler dikkat! Isparta'da yol çalışması
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