- Isparta Davrazspor, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri kapsamında 29 Ağustos Çarşamba günü Denizli Kalespor ile Isparta Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Pembe-Yeşilli ekip, Türkiye Ziraat Kupası maçına dolu dizgin hazırlanırken, Isparta Davrazspor Kulübü Ali Bolat, başta ailelere olmak üzere tüm Ispartalıları maça davet etti. Bolat, maça gelen ilk 100 aileye orijinal forma hediye edileceğini açıkladıDavrazspor Başkanı Ali Bolat, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Stadın'da karşılaşacakları Denizli Kalespor maçında taraftarlardan destek istedi. Bolat, “Bütün aileleri, özellik bayan seyircilerimizi bu karşılaşmaya davet ediyorum. Statta, maç esnasında küfürün önüne geçmek ve spordaki ahlak kurallarına katkı sunmak adına seyircimizden özellikle bunu istiyorum” dedi. Başkan Bolat, stada ailecek gelecek olan ilk 100 kişinin tamamına Pembe - Yeşilli orijinal forma hediye edileceğini söyledi.Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Isparta Davrazspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda dengi olmayan takımlarla mücadele vereceğine değinen Başkan Bolat, “Biz, her zaman söylediğimiz gibi ‘O sene, bu sene’ diyoruz. Herkes maça gelsin ve takımımıza sahip çıksın. Bizler yönetim, teknik ekip ve futbolcularımızla inşallah gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.Öte yandan, Pembe-yeşilliler, 29 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacağı Denizli Kalespor ile oynayacağı zorlu zorlu maçın provasını dün Atatürk Stadı’nda gerçekleştirdi. Hayli istekli ve hırslı olduğu gözlenen Davrazsporlu oyunculardan sakat olan Rıfat Merzifonluoğlu ve Prince Tagoe çalışmada yer almadı. Atatürk Stadı’nda yapılan idmanda, çift kale karşılaşmasını Vali Şehmus Günaydın, Başkan Ali Bolat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile yönetim kurulu üyeleri birlikte izledi.İHA