Bakan açıkladı! Dolarla ödeme sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, AVM ve gayrimenkulde dövizle kira ve satışı önlemek için çalışma başlattıklarını belirterek, ‘Toplumda talep var. En kısa sürede Meclis’e getireceğiz’ dedi



Hükümet, ekonomiye yönelik saldırıların ardından dolarizasyona önlem almak için harekete geçti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çok yoğun bir çalışma başlattıklarını, AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını belirterek, "Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. En kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışacağız. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" dedi. Albayrak, Fransa dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi:



Bayramda uluslararası piyasalar açıktı. Herhangi operasyonel bir saldırı görmedik. Yaşadığımız süreçler bize çok farklı şeyler öğretiyor. Ekonomide artık tüm kurumlar, piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdik. Reflekslerinizin güçlü olması gerekiyor.





Bu süreçlerden çok farklı dersler çıkarıyoruz. Süreci, Türkiye ekonomisinin, finansal mimarisinin, sisteminin değişimi ve dönüşümü için, çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için fırsat görüyoruz.



FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Ekonomik süreci daha farklı ve yeni adımları atarak yöneteceğiz. Her gün yeni bir adım. Yeni bir mimari inşa ediyoruz.



Türkiye'nin ekonomisi ve finansal sistemiyle ilgili büyük bir risk görmüyoruz. Ekonomimizin temelleri sağlam. Ama önemli olan küresel sınamalara karşı eksiklerimizi gidermek.



Küresel süreçte yaşanan gelişmeleri fırsat olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Eylül'de görüşmelerimiz var. Dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa'dan Almanya'ya, Rusya'dan Çin'e, Katar'dan İngiltere'ye kadar çok geniş yelpazede görüşmelerimizi sürdürüyoruz.



YENİ ÜLKELER VAR



Bakan Albayrak, bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandığını, portföy ve kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini söyledi. Albayrak, "Bazı ülkelerle anlaşmalar imzaladık, bir kısmı devreye girecek. Katar'la ilgili bu hafta farklı girişler başladı. Portföy ve kaynak çeşitliliğini daha da geliştireceğiz" dedi.



TRENİ KAÇIRAN KAYBEDER



Bakan Albayrak, 6 bin 100 yabancı yatırımcının katıldığı telekonferansın dünyada yapılmış en yoğun katılımlı telekonferanslardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye'yi 2023'e, 100'üncü yıla taşıyacak. Türkiye trenini kaçıran kaybedecek" dedi..



Türkiye'ye karşı topyekun bir saldırı olmasına rağmen ters tepti. Yaşanan süreç tamamen siyasi.



DOLAR GÜVENİLİR LİMAN DEĞİL



Dolar, küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıkmıştır. Şimdi siz güvenilir liman diye on yıllardır dünyaya pazarladığınız bir para birimini siyasi saikle bir veya birden fazla farklı ülkeler veya farklı ekonomiler için cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz.



​Türkiye'nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur. Kimsenin kesmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zarar vermeye çalışanlar da karşısında ilk beni bulacaklar..