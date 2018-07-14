SSK emeklisine en az 1713 TL

SSK emeklisine en az 1713 TL
ISPARTA
G.Tarihi: 14.07.2018 10:11
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Isparta Düğün Salonları
SSK emeklisine en az 1713 TL
Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı memurlarda 2 bin 149, esnafta bin 533, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 713 liraya çıktı. Emekliler zamlarını haftaya almaya başlıyor.

eçtiğimiz ay biner lira bayram ikramiyesi alan emeklilere bu ay da zamlı maaş ödenecek. Artış oranlarının 3 Temmuz'da belli olmasının ardından, zamlı maaşların ödenmesine başlanıyor.

Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri salı günü start alıyor. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı maaşlarını cebine koyacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlere göre yapılacak.

Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak almıştı. Zam farkları, önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihlerde memur emeklilerinin hesabına yatırılacak.

ÜCRETLER NASIL DEĞİŞTİ?

Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. En düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 lira 83 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 988,91 liradan bin 79 lira 59 kuruşa çıktı. SSK'lılarda ise en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 935,60 liradan bin 21 lira 39 kuruşa ulaştı.

KAYNAK
SABAH
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ISPARTA HABER
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