Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!

Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Erdoğan'dan emeklilere ve gençlere büyük müjde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesi bir bir hayata geçecek. Emekliye iki ikramiye, gençlere üç asgari ücret, yeni asgari ücretin belirlenmesi yeni kabinenin ilk işleri arasında yer alacak.

Yeni yönetim sistemiyle birlikte birçok konuda olduğu gibi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında da önemli reformlar yapılacak. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevini yürütecek olan Zehra Zümrüt Selçuk'un önünde çok önemli dosyalar bulunuyor. Yeni dönemde çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında yapılacakların ipuçları aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunuyor. İşte yeni dönemde gerçekleşecek bazı yenilikler şöyle:

EMEKLİYE İKİ İKRAMİYE

 Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek.
 Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000'er TL emekli ikramiyesi verilmesi devam edecek.

EMEKLİNİN PRİMİ DEVLETTEN

 Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları silinecek.
 Emeklilere ikinci emekliliği açacak tamamlayıcı emeklilik programları devreye alınacak.
 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerini devlet ödeyecek.

ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR

Önümüzdeki dönemde çalışma hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren, çalışanların karar alma mekanizmalarına katılımını artıran bir yaklaşım benimsenecek.
 Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10'dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerine teşvik uygulaması başlayacak.

İŞVERENE TEŞVİK YAZILIMI

İşverenler için hangi teşvikten faydalanabileceklerini sorgulayabilecekleri bir yazılımı uygulamaya konulacak.
 Her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken; gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlar teşvikten 18 ay süreyle yararlandırılacak.

3.600 GÖSTERGE MAAŞI ARTIRACAK

Bakan Selçuk'un bu dönemde önündeki önemli dosyalardan birisi de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların göstergelerinin 3.600'e çıkartılması olacak. Böylece 1.5 milyona yakın memur ve emeklisi için ikramiyelerde ve emekli maaşlarında artış imkânı gelecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Bakan Selçuk, aralık ayı ile birlikte asgari ücret tespit komisyonlarına başkanlık ederek 2019 yılı asgari ücretinin belirlenmesi çalışmalarını da yürütecek. Ayrıca istihdam teşvikleri ile ilgili de önemli kararlara imza atacak. Memur annelerin esnek ve yarım gün çalışmalarıyla ilgili yönetmelik masasında olacak.

SOSYAL YARDIMLAR KESİNTİSİZ SÜRECEK

Bakan Selçuk'un çalışma dışında aile konusundan da sorumlu olması özellikle sosyal yardımlar ile ilgili çalışmaları da yürütmesini sağlayacak. Kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlerin istihdamının kolaylaştırılması, engelliler ve yaşlılar ile ilgili sosyal yardımlar da yeni dönemin konuları arasında olacak.

GENÇLERE ÜÇ ASGARİ ÜCRET

'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' kapsamında üniversiteli gençlerin yazın çalışma imkânına kavuşmasıyla ilgili uygulama da Bakan Selçuk tarafından gerçekleştirilecek. Gençler bulundukları şehirlerin sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği, ağaç dikimi gibi işler yaparak hem toplum yararına çalışmış olacak hem cep harçlığı biriktirecek hem de sigortası başlayacak. Gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında (bu yıl bin 603 lira) ödenecek.

KAYNAK
SABAH / FARUK ERDEM
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ISPARTA HABER
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