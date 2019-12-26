Son Dakika: 2020 Asgari ücret zammı belli oldu! İşte yeni asgari ücret

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı saat 14:00'da başlayan Asgari Ücret Komisyonu Toplantısından sonra son dakika haberi olarak açıklanıyor. Böylelikle 7 milyon işçinin merak ettiği 2020'de asgari ücret ne kadar oldu? sorusu yanıt bulmuş oldu. Toplantının ardından 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranı Bakan Selçuk tarafından açıklandı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 tl Bürüt, 2.324 tl net olarak belirlendi.



milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinden sona gelindi. Bugün dördüncüsü düzenlenen Asgari Ücret Komisyonu Toplantısından sonra tüm Türkiye 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam oranını son dakika olarak öğrendi. Bugün saat 14.00'da başlayan toplantı sonrası Bakan Selçuk'un açıklaması ile Asgari ücrette beklenen rakam netlik kazanmış olacak. Milyonlarca işçinin 'Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yanıt bulmuş oldu. Asgari ücretin netlik kazanması sonrası işçinin 2020 yılı maaşlarına yapılacak zamlar da netleşiyor. Sendikaların asgari ücret için ortak talebi 2 bin 578 TL olması yönünde idi... Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



Bakan Selçuk'un açıklamasından satırbaşları:



Asgari Ücret Komisyonu toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz komisyonumuz 15 kişi ile çok titiz bir çalışma yürüttüler. Asgari ücret belirlerken toplumun tüm kesimlerini gözettik. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 tl Bürüt, 2.324tl net olarak belirledik.



2020 AGİ zammı ne kadar? Asgari Geçim İndirimi nedir, nasıl hesaplanır?



Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti..



2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklandı.



Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürdü.



Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istemişti.



TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek bulmuştu.



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINDA NE KARAR ALDI?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden diliyorum" ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişlerdi.



Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.



TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?



Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



2019 YILI MEVCUT ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?



Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.



ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ NE KADAR?



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.





CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ASGARİ ÜCRET YORUMU



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor'' ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" değerlendirmesinde bulunmuştu.



YIL YIL ASGARİ ÜCRET



Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:



2019: 2 bin 20 TL



2018: 1603 TL



2017: 1404 TL



2016: 1300 TL



2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL



2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL



2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL