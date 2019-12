Sıfır Atık Zirvesi Başladı

“Sıfır Atık Farkındalığı Oluşturmayı Hedefliyoruz”

“Gelecek Nesillere Daha Temiz Bir Dünya Bırakabilmek İstiyoruz”

Sıfır Atık Projesi, 7’den 70’e Herkesin Üstlendiği Bir Proje Olmalı

“Daha Temiz, Yaşanılabilir Bir Isparta İçin Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

“Kaynaklar Kıt İstekler Sonsuz”

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha temiz bir dünya bırakabilmek anlayışı ile hareket eden Süleyman Demirel Üniversitesi bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi işbirliğiyle “Sıfır Atık Zirvesi” düzenledi.Uygulamalı Çevre Eğitimi İşbirliği protokolü kapsamında hazırlanan ve Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Zirvesi”, Üniversitemiz Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin çevreye verdikleri değeri ve atıkların değerlendirilmesinin ne denli önemli olduğunu anlatan “Sıfır Atık Defilesi” ile başladı.Defilenin ardından Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç etkinliğin açış konuşmasını yaptı. Geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Bugün dünyamız ve insanlık çevre kirliliği ile karşı karşıya. İnsanlar var olduğu günden bu yana gerçekleştirdiği değişimler sonucunda doğal kaynakları yıpratmıştır. Ekosistem doğal kaynakların kalbidir. Ekosistemin sağlıklı işlemesi için sistem içindeki her parçanın eksiksiz olarak görevini yerine getirmesi gerekir.” dedi.Sıfır Atık Projesinin toplumun her kesimince desteklendiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, sıfır atık uygulamasının üniversitemizde başarıyla uygulandığını her atığın grubuna göre toplandığını söyledi. SDÜ’nün yakın zamanda atıklarını tamamen dönüştüren bir yerleşke haline geleceğini ifade eden Kılıç, “Yaptığımız çalışmaları Isparta’ya yaymak istiyoruz. Bu kapsamda işbirliği protokolleri yapıyor, tüm okullarda sıfır atık farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ise zirvenin ilimiz ve ülkemiz için faydalı sonuçlar oluşturmasını temenni ederek “Biz, sıfır atık uygulamaları kapsamında en aktif kurumlar arasındayız. Bu konuda köy okulları dahil tüm okulların odak noktası belirlenmiştir. Sıfır atık konusunda yürütülecek her projeye hazırız. Dileğimiz, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek” dedi.Sıfır atığın bir bakış açısı olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Sıfır atık, insanların bilinçli tüketmesi, israfı önlemesi, atığı yerinde ve kaynağında ayrıştırması ve atıkları geri dönüştürmesi konusunda bir bakış açısıdır. Bu projenin 7’den 70’e herkes tarafından üstlenilmesi gerek.” Borca sözlerinin devamında ilimizdeki atık verilerine değinerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak verdikleri eğitimlerden bahsetti.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ise belediye olarak atıkların kontrolünün sağlanması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılmasını hedefleyen sıfır atık projesine büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Bu kapsamda her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Büyükçulcu: “Isparta’da her bireyin günde 1 kilo atığı oluyor. Biz belediye olarak şehir genelinde günde 270 ton atık toplama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu atıkları topladıktan sonra ayrıştırıp ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın hazırlamış oldukları defilenin gerekli mesajı verdiğini ifade ederek daha yaşanılabilir bir dünya için güzel adımlar atıldığını söyledi. Prof. Dr. Saltan çevre kirliliği konusunda gelişmiş ülkelerin en fazla, geri kalmış ülkelerin de en az kirlilik oranına sahip olduğuna dikkati çekti.Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise SDÜ’yü tüm dünyayı ilgilendiren atıklar konusunda işbirliği halinde düzenlemiş oldukları etkinlikten dolayı tebrik ederek “Günümüzde dünya tüketim felsefesi ile yaşıyor. “Tükettikçe insansın” ideolojisi hakim durumda. Ne kadar fazla tüketilirse o kadar çok atık olur. Kaynaklar kıt, istekler sonsuz. İnsanlar maalesef kaynakları çok yanlış kullanıyorlar. Kaynakları verimli ve ekonomik kullanmalıyız.” dedi.Açış konuşmalarının ardından “Uygulamalı Çevre Eğitim Protokolü” nü imzalayan kurum temsilcilerine katılım belgeleri verildi. Protokol, 27 Eylül 2019 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanarak yürürlüğe girmişti.Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sıfırdan Başlıyoruz” temalı “Üniversitelerarası Geri Dönüştürülebilir Atık Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır “Sıfır Atık Uygulamaları” konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından Gönen, Atabey ve Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi ve aynı zamanda Gülderen Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde çalışmalar yürüten Fatma Çevikbaş da bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Çevikbaş, yapmış olduğu geri dönüşüm eserlerini Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün’e hediye olarak takdim etti.Programın öğleden önceki son kısmında geri dönüşüm faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerine de katılım belgeleri verildi.Açış töreninin ardından kamu kurum kuruluşları, Sivil Toplu Kuruluşları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kurumların katılımıyla hazırlanan “Atık” konseptli sergi gezildi.