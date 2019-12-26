Isparta Valisi Seymenoğlu, Atabey'de...

Isparta Valisi Seymenoğlu, Atabey'de...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Atabey’de Muhtarlar Toplantısı Düzenledi
26.12.2019
Her ay bir ilçede düzenlenen ilçe muhtarlar toplantısının sonuncusu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Atabey’de düzenlendi. Toplantıya ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Atabey Kaymakamı Göksu Bayram, DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Enis Bilir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin ve ilçede görev yapan birim amirleri katıldı.

İlçede ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Seymenoğlu buradaki görevine yakın zaman önce başlayan Kaymakam Göksu Bayram’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ardından Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına geçen Vali Seymenoğlu burada bağımlılıklar konusuna dikkat çekerek muhtarlardan Yeşilay’a bu konuda yaptığı çalışmalara destek vermelerini istedi. İlçe ve köylerde bulunan metruk binalar ve kış mevsiminde trafikte alınması gereken tedbirler hakkında da muhtarlara bilgi veren Vali Seymenoğlu kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılması konusunda hassas davranılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda kadın üreticilere yönelik kooperatifleşme çalışmalarına tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği vermesi konusuna da vurgu yapan Vali Seymenoğlu aynı zamanda tarım ve hayvancılığı geliştirici projelere de destek verilmesini isteyerek tarım yapılan toprakların çok değerli olduğunu ve kesinlikle satılmayarak sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Muhtarlar toplantısından sonra 1995 yılında Elazığ-Bingöl karayolunun yol emniyetinin alınması sırasında görev dönüşü meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Murat Akalın’ın ailesini ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada baba Yaşar Akalın ve anne Meryem Akalın’a taziyelerini iletti.

Atabey’de son olarak Kapıcak köyünü ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada vatandaşlarla bir araya gelerek uzunca bir süre sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Burada iletilen yetersiz gelen içme suyu problemi hakkında yetkililerden çalışma yapmalarını isteyen Vali Seymenoğlu eskiyen köy sosyal tesisinin de yıkılarak yenisinin yapılmasını istedi.
 
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