Bunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldi

Bunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldi
ISPARTA
G.Tarihi: 24.12.2019 13:29
0
Isparta Düğün Salonları
Bunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldi
Uçuşlarda sigara içenler ve telefonlarını kapatmayanlar, yolcularla tartışanlar, uçaklara lazer tutanlar ile havalimanında aranmaya engel olanlar da dahil kurallara uymayanlara kesilen idari para cezaları yeni yılda artacak. Yeniden değerleme oranının 2020 yılı için yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber cezalar gelecek yıl uçakta sigara içenler ve telefonunu kapatmayanlar da 2 bin 603 TL, uçaklara lazer tutanlarda ise 17 bin 161 TL'ye yükselecek. Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen aranmaya engel olanlara da verilen 2 bin 832 TL'lik idari para cezası 3 bin 471 TL'ye çıkacak.

çuş güvenliğini tehlikeye düşüren kural dışı yolculara kesilen idari para cezaları gelecek yıl artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) idari para cezalarını yeniden değerleme oranlarına göre düzenleniyor. SHGM bu yıl bir önceki yıla göre cezalarda yüzde 23,73 artış uygulamıştı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan tebliğ uyarınca yeniden değerleme oranı gelecek yıl yüzde 22.58 olarak belirlendi. Yeniden değerleme oranının yasada öngörülen rakam olan yüzde 22,58 olarak kesinleşmesi ile beraber uçuşlarda kurallara uymayan yolculara kesilen idari para cezaları da bu oranda artacak. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre 3 yıl içinde 13 yolcu gecikmeden, 49 yolcu aşırı alkolden, 17 yolcu koltuğunu beğenmediği için 382 yolcu ise uçak tuvaletinde sigara içtiği için olaya sebebiyet vererek, yolcular hakkında kuraldışı raporu tutuldu.
 
Yeniden değerleme oranın gelecek yıl yüzde 22,58 olarak kesinleşmesiyle beraber cezalar gelecek yıl şöyle artacak:
-Uçuş güvenliğini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutan, uçak haberleşmesine müdahale eden veya benzer ihlallerde bulunanlara verilen 14 bin 163 TL'lik idari para cezası 17 bin 161 TL'ye yükselecek.
 
-Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamulleri kullananlara verilen 2 bin 124 TL'lik idari para cezası 2 bin 603 TL'ye yükselecek.
- Uyarılara rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, uyarılmasına rağmen yerine oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, başka yolcularla ve kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan, kabin ekibine ve yolculara hakaret eden, sözle tacizde bulunmaya devam eden, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyenlere verilen 2 bin 124 TL'lik idari para cezası 2 bin 603 TL'ye yükselecek
-İzinsiz lazer ve/veya hava fişek gösterisi gerçekleştirenlere verilen 2 bin 124 TL olan idari para cezası 2 bin 603 TL'ye yükselecek.
-Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunmasında verilen 2 bin 832 TL'lik idari para cezası 3 bin 471 TL'ye yükselecek.

CEZALAR NASIL KESİLİYOR
SHGM tarafından verilen idari para cezalarına göre kural tanımaz yolcu yönetmelikte belirlenen ihlallerden birini uyarıya rağmen sürdürmeye devam etmesi halinde ihlale ait tutanak, uçağın kaptanı ile uçağın iki kabin memuru olmak üzere üç kişinin tutacağı bir tutanak ile tespit ediliyor. Tutanakta ilgili kişinin adı soyadı, Türk vatandaşı ise kimlik numarası, tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. Yabancı uyruklu yolcuların ise adı, soyadı ve pasaport numarası ile tespit edilebiliyor ise adres bilgileri yer alıyor. İdari para cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde idari yaptırım kararlarına itiraz edilebiliyor.Bunun için sulh ceza mahkemesine başvurulabiliyor. Bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezaları kesinleşiyor. İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde SHGM’ye ödenmesi gerekiyor. Kesinleşen idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde para cezaları ilgili vergi dairesince takip ve tahsil ediliyor. İdari para cezası ile ilgili kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil ediliyor. Peşin ödemede, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemiyor.

VERGİ DAİRELERİ CEZAYI TAKSİTLENDİREBİLİYOR
İdari para cezası alanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebileceğine ilgili vergi dairesince karar veriliyor. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil ediliyor.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika: 81 ile genelge gönderildi...
Bunları yapan yandı! Cezası 17 bin TL'ye yükseldi
Çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs Isparta'da yakalandı
ISPARTA'DA GERÇEK İSKENDER BURADAN YENİR!
Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri
ORKÖY Kredileri Isparta ve Burdur'da 57 köyde...!
BAKA'nın 2019 Yılı Fizibilite Desteği Başarılı Projeleri ve sonuçları...
Isparta'da Sevgi Sarmalı Projesiyle miniklerin yüzü güldü
Isparta'da otobüs duraklarına mini kütüphane
Isparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Isparta'daki öğrenciler için otobüs güzargahları
Isparta'da Belediye esnafın sorununu böyle çözdü!
Isparta'da ücretli otopark uygulaması ne zaman başlıyor?
Şiddetli fırtına Isparta'yı etkisi altına aldı
ISPARTA ANALİG BASKETBOL TAKIMLARIMIZ ÇEYREK FİNALDE
ISPARTA SPOR'DA TRANSFER RÜZGARI
TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu
Isparta'da vatandaş balığa geldi
Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!
Isparta fabrika satış mağazası Bur Piliç ve Et
Isparta’da ilk ve tek uygulama bu okul sınıfında...
Isparta Belediyesi'den ailelere mahremiyet eğitimi semineri
Isparta İl Tarım'dan önemli duyuru.. Tarih verildi...
Isparta'nın gururu Sema Çalışkan, ödüllendirildi
İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI...ETNİK OTANTİK VE ORGANİK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta fabrika satış mağazası Bur Piliç ve EtIsparta fabrika satış mağazası Bur Piliç ve Et20 Aralık 2019
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDIBOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI17 Aralık 2019
Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!Devletten 15 bin TL faizsiz kredi müjdesi!21 Aralık 2019
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...18 Aralık 2019
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinliklerTED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler18 Aralık 2019
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURUISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU18 Aralık 2019
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...17 Aralık 2019
TÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLARTÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLAR19 Aralık 2019
Isparta'nın Eğlence Diyarı Funcity!Isparta'nın Eğlence Diyarı Funcity!19 Aralık 2019
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı17 Aralık 2019
Isparta'da Uluslararası Göçmenler Günü KutlandıIsparta'da Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı19 Aralık 2019
Isparta'da vatandaş balığa geldiIsparta'da vatandaş balığa geldi21 Aralık 2019
TÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladıTÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladı17 Aralık 2019
KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!17 Aralık 2019
Vali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam EdiyorVali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam Ediyor19 Aralık 2019
Isparta’da ilk ve tek uygulama bu okul sınıfında...Isparta’da ilk ve tek uygulama bu okul sınıfında...20 Aralık 2019
ISPARTA'DA BELEDİYEDEN MİRYOKEFALON FİLMİ İÇİN DEV ADIMISPARTA'DA BELEDİYEDEN MİRYOKEFALON FİLMİ İÇİN DEV ADIM19 Aralık 2019
TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu TED Isparta Kolejinden TOEFL IBT Kursu21 Aralık 2019
Isparta'da “2. Ar-Ge Proje Pazarı” Ödülleri VerildiIsparta'da “2. Ar-Ge Proje Pazarı” Ödülleri Verildi19 Aralık 2019
Isparta İl Tarım'dan önemli duyuru.. Tarih verildi...Isparta İl Tarım'dan önemli duyuru.. Tarih verildi...20 Aralık 2019