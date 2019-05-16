ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDU

ŞİFAYI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNDE BULDU
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SOMALİLİ HASTA HASTANEMİZDE ŞİFA BULDU
Somali’de diyaliz için katater takılmak üzere operasyon geçirdiği esnada şah damarında sızıntı meydana gelmesi sonucu boynunda kan biriken 28 yaşındaki kadın hasta, Türkiye’ye getirildikten sonra Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Hekimleri tarafından yapılan nadir operasyonla sağlığına kavuştu. 
Yapılan Karotis Anevrizması isimli operasyonun, hayati önem taşımakla birlikte, ileriki hayatı etkilemesi bakımından da riskli bir ameliyat olduğunu kaydeden ameliyatı yapan hekimlerimizden Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Ahmet Çora, “Hastamız, diyaliz hastası. Yaklaşık 6-7 ay kadar önce Somali’de muhtemel bir katater girişimi sonrasında boyundaki şah damarından bir kan sızıntısı başlamış. Daha sonra bu kan sızıntısı durmayıp, boyunda bir kitle halinde büyümüş bir şekilde bizim kliniğimize başvurdu. Bu kitlenin büyümüye devam etmesi nedeniyle, şah damarın cilt yüzeyine açılıp, hastanın hayatını tehdit edecek kanamaya neden olma gibi bir ihtimali vardı. Onun için hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde yapıp, hastayı gerçekten riskli olacak olan bir operasyona karar verip ameliyata aldık. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatımızdan sonra 2 gün kadar yoğun bakımımızda misafir ettik. Sonrasında servis takiplerimizde de herhangi bir sorunumuz olmadı. Bugün itibariyle hastamızda çok şükür ki herhangi bir sıkıntımız olmadan taburculuk aşamasına gelmiş durumdayız” dedi.
“Bizi en fazla risk altında bulunduran şey, hastanın çok genç ve operasyon bölgesinin yoğun sinir ve damar bulunan bölgede olmasıydı”
Operasyonun en büyük risklerinden bir tanesinin beyne giden ana damarlardan şah damarın zarar görüp, hastada kalıcı felç gibi nörolojik ve sinir kökenli sıkıntılara neden olabilmesi olduğuna dikkat çeken Op. Dr.Ahmet Çora, “En büyük riskimiz buydu. Hastamız, zaten çok genç ve 28 yaşında bir hasta. Bunun için bizi en fazla risk altında bulunduran da buydu. Bunun dışında, boyundaki kanamanın çok uzun süredir devam etmesi ve boyun anatomisini bozması nedeniyle, zaten karışık olan ve buralardan geçen yoğun sinir ağları nedeniyle buralar zarar görebilirdi. Ameliyat sonrasında yüz felci, yutma güçlüğü, dil hareketlerinde bozulma, konuşma güçlüğü ve hatta boynundan sıkıntı olup, nefes alıp vermesini sağlamak için boyundan port açılmasına kadar giden, hastanın ileriki hayatını ciddi boyutta ileriki hayatını etkileyecek komplikasyonlar olabilirdi. Çok şükür bunların hiç birisini yaşamadan, vakamızı tamamladık. Bugün de hastamızı taburcu ediyoruz” diye konuştu.
Operasyonu gerçekleştiren hekimlerimizden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Ersin Çelik ise, “Gelir gelmez böyle bir vaka ile karşılaşmak benim için de ilginç oldu. Çünkü bu, son derece nadir görülen bir durum. Birçok insanın, belki meslek hayatında görmeyeceği bir vaka. Bunun dışında, hastamızda bizim korktuğumuz ve ‘Komplikasyon’ dediğimiz, öngöremediğimiz hiçbir durumla karşılaşmadan, hastamızı yüzde yüz sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan operasyonun yoğun dikkat gerektiren bir ameliyat olduğunu kaydeden Op.Dr. Ersin Çelik ; “Bundan sonraki süreçte, hastamızın boynundaki şişlik bir süre devam edecek. Zamanla vücuttaki bu ödem azaldıkça şişliği de azalacak. Buna bağlı, dış görünüşü de tama yakın şekilde düzelecek. Bunun dışında hastanın diyaliz tedavisi de ömür boyu devam edecek” dedi. 
Çelik ayrıca, hastanın bundan sonraki süreçte boyun sağ bölgesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağını kaydederek, “İnşallah, hastamız bundan sonraki hayatına sağlıklı bir şekilde devam edecek”.

“ÖLMEK ÜZEREYDİM”
Somalili mülteci hasta 28 yaşındaki Amram Ahmed Yusuf ise “Somali’den geldiğimde kendimi çok kötü hissediyordum. Orada hiç uyuyamıyordum. Doktorlarla görüştüm ve ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Ben ölmek üzereydim, kendimi çok kötü hissedince Türkiye’yi tercih ettim ve buraya geldim. Allah razı olsun, beni burada karşıladılar, tedavimi kabul ettiler” ifadelerini kullandı.
Ameliyat sonrasında sağlığına kavuştuğu için şükrettiğini belirten Amram Ahmed Yusuf, “Ameliyattan çıktıktan sonra ben kendimi çok iyi hissettim, nasıl iyileştiğimi bilemedim. Durumum çok iyi, Allah razı olsun. Türkiye ve tüm Şehir Hastanesi doktorlarına teşekkür ediyorum, buraya geldiğimden itibaren bir buçuk ay içerisinde iyileştim” dedi.
“Erdoğan’ın başından, elinden öperiz”
Amram Ahmed Yusuf son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de, “Sadece ben değil, bütün Somali’dekilerin hepsi Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun. Bizi karşıladılar, getirdiler, hastanede baktılar. Bunların hepsi de ücretsiz oldu diye çok teşekkür eder, Erdoğan’ın başından, elinden öperiz” ifadelerine yer verdi.

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ
 
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