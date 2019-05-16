DASK Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor yarışması kapsamında Isparta'da Yakaören İlkokulunda eğitimlere start verildi.4. sınıf öğrencilerine yönelik ön test, bilgilendirme sunumu ve son test uygulaması yapıldı.DASK tarafından gönderilen hediyeleri alan öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir.