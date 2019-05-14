HEM İFTARLIK HEM SAHURLUK YÖRESEL KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE

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SÜT ÜRÜNLERİ

kızartmalık peynir

künefe peyniri

ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

Hasan BÜYÜKKOLANCI

0532 676 76 31

Onlarca yöresel zeytin ve peynir çeşitleri, organik kahvaltılık gurubu, cumhuriyet sucuğu,ve odun ateşinde pişmiş,besin değeri yüksek gıdalar ile iftar ve sahur sofralarınızı renklendirin.Ayrıca Kolancı Şarküteri'de Ramazana ayı'na özel natural Edremit çizik zeytini 15 TL yerine 9.90 TL'ye fırsat ürünü olarak öne çıktı.Doğal ve katkısız sütlerden yapılan tereyağı,yoğurt, keçi peyniri,keçi tereyağı,tulum peyniri,,kaşar peyniri,,hellim peyniri,kurma peynir,kaymak.Kolancı Şarküteri'de bulunan yeni mahsul zeytin çeşitlerinin yanındavereyonlarda yerini aldı.Kültür sineması yanı No:6