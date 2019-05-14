HEM İFTARLIK HEM SAHURLUK YÖRESEL KAHVALTILIKLAR KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Onlarca yöresel zeytin ve peynir çeşitleri, organik kahvaltılık gurubu, cumhuriyet sucuğu,bazlama ve odun ateşinde pişmiş el açması yufkalar ,besin değeri yüksek gıdalar ile iftar ve sahur sofralarınızı renklendirin.
Ayrıca Kolancı Şarküteri'de Ramazana ayı'na özel natural Edremit çizik zeytini 15 TL yerine 9.90 TL'ye fırsat ürünü olarak öne çıktı.
SÜT ÜRÜNLERİ
Doğal ve katkısız sütlerden yapılan tereyağı,yoğurt, keçi peyniri,keçi tereyağı,tulum peyniri,kızartmalık peynir,kaşar peyniri,künefe peyniri,hellim peyniri,kurma peynir,kaymak.
ZEYTİN ÇEŞİTLERİ
Kolancı Şarküteri'de bulunan yeni mahsul zeytin çeşitlerinin yanında Hatay halhal zeytini ve ızgara zeytin reyonlarda yerini aldı.
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Hasan BÜYÜKKOLANCI
0532 676 76 31