- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinin ön bölümünde bulunan 50 dönümlük alanda inşaat çalışmalarına başlanan Güreş Alanında incelemelerde bulundu.Güreş Alanı 50 dönümlük bir alana otururken, güreş alanında 12 bin metrekarelik bir otopark sahası, 13 bin kişilik tribünden oluşacak. Yine 50 dönümlük alan içerisinde tartan pist ve yürüyüş yolları, 10 bin metrekarelik gül bahçesi, yarı açık sergi salonları, 8 bin metrekareden oluşan 2 meydan, 4 büyük soyunma odası, 26 adet banyo ve duş bulunuyor. Alanda yine pergolalar, yeşil alanlar ve etkinlik alanları bulunuyor.İnşaat çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, güreşin Türk Milletine ait olduğunu ve bu milli sporun olimpiyat haline getirilmesini arzu ettiklerini, bunun bir göstergesi olarak da bu tesisi inşa ettiklerini dile getirdi.Edirne’de Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin asırlardır yapıldığını, ancak tam anlamıyla bir tesisin bulunmadığından bahseden Günaydın, yağlı güreş müsabakalarına layık bir tesisi Isparta Belediyesi olarak şehre kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Geçen sene ağustos ayında düzenledikleri yağlı güreş müsabakalarında 3 kategoride birincilik elde eden güreşçilerin tamamını altın kemer ile ödüllendirdiklerini ve bu kemerlerin güreşçilerde kalıcı olduğunu hatırlatan Başkan Günaydın, Edirne’de ise altın kemerin sahibi olabilmek için üç defa üst üste birinci gelmenin gerektiğine işaret etti.İHA