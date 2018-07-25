SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi bölümü başarılarıyla Akdeniz’in yıldızı oldu

SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi bölümü başarılarıyla Akdeniz’in yıldızı oldu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi bölümü başarılarıyla Akdeniz’in yıldızı oldu 
 
 Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ortopedi bölümü de başarılarıyla da Akdeniz’in parlayan yıldızı oldu. 
 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi en çok Burdur, Denizli, Aydın, Fetiye, Antalya ve Van'dan rağbet görüyor. Bu rağbetin sebebini açıklayan Ortopedi Profesörü Barbaros Baykal "Başarısız olacağımız ameliyatları almıyoruz, hastalara olmayacak ümitler vaat etmiyoruz. Doktorlar arasında kar hırsımız ve hasta kavgamız yok, uyum içinde çalışıyoruz" dedi. 
  
  "En yoğun şikayetler diz, kalça ve travma" 
  Isparta bölgesinin en yoğun şikayetlerinin diz, kalça ve travma olduğunu belirten Prof. De. Baykal, çiftçilikle uğraşan kesimin yoğun olduğunu ve kadınların da erkeklerin de en çok diz ağrısıyla kendilerine başvurduklarını söyledi. Kendilerine başvuran hastalarda önce tıbbi tedavi denediklerini söyleyen Baykal, derecesine göre değerlendirip hemen ameliyat yapmadıklarını, egzersiz, kilo verme, ağır kaldırmama, fizik tedavi gibi süreçleri denedikten sonra gerekirse kısmi veya tam protez yaptıklarını beyan etti. 
  Isparta’da motosiklet kullanım oranının fazla olduğunu, hastanelerine başvuran hastalardan çoğunun motosiklet kazası ile geldiğini dile getiren Baykal, kazaya mahal veren sebebin ise motosiklete aile olarak 3-4 kişi birden binilmesi olduğunu ifade etti. Baykal, "Motosikletlere ailecek ve korumasız binmekten vazgeçilmeli" dedi. 
 
 "Lazer, MR, tomografi cihazlarımız yeni ve son teknoloji" 
 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinin başarılarıyla adını duyurduğunu kaydeden Prof. Dr. Baykal, "Dalında uzman ekiplerimiz hastaların her sorunuyla ilgileniyor ve son derece titiz çalışıyor. Örneğin enfekte riski olan şeker hastalarında bile 13 senedir hiç sorun yaşamadık. Yine ameliyatlarımızda plastik cerrahi ile koordineli yürüttüğümüz işler hastada memnuniyet oluşturuyor. Konsültasyonlar nöbetçi doktor üzerinden oluyor. Klinikte ve kendi aramızda uyum var. Bu da mutlu bir çalışma ortamı sağlıyor. Yüzlerine ve işlerine de yansıyor. İşler yolunda gidince asistanları ve personeli sıkıştırmıyoruz. Bu da iş hayatlarına yansıyor. Hastayı taburcu ederken kontrol için muhakkak çağırıp hasta takibini yapıyoruz. Bazı hastaları özel takip ediyoruz. Artroskopi ve skopi cihazları bize son derece kolaylık sağlıyor. Lazer, MR, tomografi cihazlarımız yeni ve son teknoloji" ifadelerini kaydetti. 
 
AW452330_01


İHA                             
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA MÜJDELER
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
Isparta Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Basın Bülteni
Binlerce kişiye müjde! Sağlıkta dev reform
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Vali Günaydın, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi
BAŞKAN GÜNAYDIN'IN BASIN BAYRAMI MESAJI
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!
Isparta sokak hayvanlarına verdiği önemi gösterdi
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti
Isparta'da Park halindeki araç alev aldı
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı
Lavanta Kokulu Köy Projesini Dünya Duyuyor
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecek
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldı
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi
Özel öğrencilerle Isparta ve Burdur turu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...21 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!21 Temmuz 2018
Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı 18 Temmuz 2018
Emekliye 3’lü fırsatEmekliye 3’lü fırsat19 Temmuz 2018
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldıTarihi Pınar Pazarı bugün açıldı22 Temmuz 2018
Binlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürpriziBinlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürprizi19 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyorBakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyor20 Temmuz 2018
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesiEmeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi22 Temmuz 2018
İşçiye 5.434 lira tazminatİşçiye 5.434 lira tazminat19 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018
Rögar temizlemek isterken canından oluyorduRögar temizlemek isterken canından oluyordu21 Temmuz 2018
Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarı21 Temmuz 2018
Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu 19 Temmuz 2018
Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!18 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 20 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Isparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldıIsparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldı20 Temmuz 2018