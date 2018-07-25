Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
Engelli raporu ile ÖTV ve MTV'den muaf olarak alınan araçların sürücülerine Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Özürlü yakınları üzerine araç alıp direksiyonuna geçen sürücüler kaza yaptıkları takdirde kaskodan da muaf oluyorlar. Yüksek mahkeme, engelli aracını başkası kullanırken kaza yapması halinde kasko şirketinin ödeme yapmayacağına hükmetti. 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 7'sini engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın. Vergi muafiyetlerinden çalışma haklarına, fatura indirimlerinden otomobilde düşük fiyata kadar pek çok hak engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor. 

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar, engelli yakını tarafından kullanılması ve engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile yurt dışından özel tertibatlı araç getirtebiliyor. 

Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler beş yılda bir sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan ÖTV'siz sıfır araç alabiliyor. 

Yargıtay'dan kasko engeli 

Engelli vatandaşlara tüm bu haklar tanınırken Tokat'ın Turhal ilçesinde ise milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ilginç bir gelişme yaşandı. İlçe merkezinde meydana gelen kazada, yüzde 90'ın üzerinde engelli kişiye ait otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hasar bedelini aracı kaskolattığı sigorta şirketinden almak isteyen araç sahibi kaskodan onay alamayınca büyük şok yaşadı. Şirket, kaza anında aracı otomobil sahibinin değil başka birinin kullandığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağını bildirdi.

Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalan araç sahibi, ÖTV'den muaf olarak satın aldığı araçtaki hasarın karşılanmasını talep etti. Davalı sigorta şirketi avukatı ise aracı başkasının kullandığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, bin 500 liralık hasar bedeli ile bin liralık değer kaybı bedelini talep eden davacının haksız olduğuna hükmetti. 

Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla; bir yakınının üzerine aldığı aracı kullananların kaza yapması halinde kaskodan yararlanamayacakları hüküm altına alınmış oldu. 
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA MÜJDELER
Isparta ’da planlı elektrik kesintisi
ISPARTA FUNCİTY'DE KARAOKE BAŞLADI
HAS TAVUK ISPARTA'DA YENİ ŞUBELER AÇTI
Isparta Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Basın Bülteni
Binlerce kişiye müjde! Sağlıkta dev reform
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Vali Günaydın, gazetecilerle kahvaltıda buluştu
Isparta'da mesirelik yerler ve alanlar yenilendi
BAŞKAN GÜNAYDIN'IN BASIN BAYRAMI MESAJI
Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!
Isparta sokak hayvanlarına verdiği önemi gösterdi
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti
Isparta'da Park halindeki araç alev aldı
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı
Lavanta Kokulu Köy Projesini Dünya Duyuyor
Isparta'da susuzluktan kuruyan ağaçlarını kesiyorlar
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru
Emeklilere maaş farkı perşembe ödenecek
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldı
Emekliye 355 TL zam yolu göründü
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi
Özel öğrencilerle Isparta ve Burdur turu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...Kanun değişti! Binlerce kişi nüfus müdürlüklerine koştu...21 Temmuz 2018
​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem​Burdur'da 4.7 Şiddetinde Deprem23 Temmuz 2018
Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!Emekli maaşı zamlarıyla ilgili SGK'dan açıklama!21 Temmuz 2018
Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı Palet ve naylonlardan çıkan yangın markete sıçradı 18 Temmuz 2018
Emekliye 3’lü fırsatEmekliye 3’lü fırsat19 Temmuz 2018
Tarihi Pınar Pazarı bugün açıldıTarihi Pınar Pazarı bugün açıldı22 Temmuz 2018
Binlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürpriziBinlerce kişiye 2.5 yıl erken emeklilik sürprizi19 Temmuz 2018
Isparta SGK İl Müdürlüğünden duyuruIsparta SGK İl Müdürlüğünden duyuru23 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyorBakan açıkladı: MEB'de yeni dönem başlıyor20 Temmuz 2018
Emeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesiEmeklilere 4 bin 800 lira avans müjdesi22 Temmuz 2018
İşçiye 5.434 lira tazminatİşçiye 5.434 lira tazminat19 Temmuz 2018
Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı Sütçüler Yazılı Kanyon’da hamak faciası: 1 yaralı 23 Temmuz 2018
Emekliye 355 TL zam yolu göründüEmekliye 355 TL zam yolu göründü22 Temmuz 2018
Rögar temizlemek isterken canından oluyorduRögar temizlemek isterken canından oluyordu21 Temmuz 2018
Kredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarı21 Temmuz 2018
Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu Vefalı gencin 'anne' çığlığı duyuldu 19 Temmuz 2018
Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!Isparta'ya rüzgar gülü ile enerji sağlanacak!18 Temmuz 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 20 Temmuz 2018
Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti 23 Temmuz 2018
Isparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldıIsparta Gül Köşkü törenle hizmete açıldı20 Temmuz 2018