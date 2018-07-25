Avrupa Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST Isparta) tarafından düzenlenen "Yenilenebilir Enerji" konulu yaz kursu, 29 Haziran – 8 Temmuz tarihleri arasında Teknoloji Fakültesinde gerçekleşti.12 farklı ülkeden 20 mühendislik öğrencisinin katıldığı kursta, "Temel Termodinamik", "Isı Transferi", "Hidroelektrik", "Güneş Enerjisi", "Rüzgâr Enerjisi", "Biyogaz ve Jeotermal Enerji" konuları hakkında bilgi verildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği dersliklerinde gerçekleşen eğitimlerin ardından "Zorlu Enerji Jeotermal Enerji Santrali", "CW Enerji ve Fina Enerji Uluborlu Rüzgâr Santrali"ne teknik geziler düzenlendi. Denizli, Antalya ve Uluborlu’daki gezilerde öğrencilere teorik bilgilerin uygulamaları gösterilirken staj ve iş imkanları ile ilgili de bilgi verildi.Öğrenciler, Avrupa Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu aracılığıyla Türk kültürünü ve Isparta’yı yakından tanıma imkanı buldu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, bu tarz eğitimlere verdikleri desteği vurgulayarak üniversite olarak yabancı öğrenci hareketliliği ile bu tarz eğitimlerin her sene uygulanacağını söyledi.