Kadir Gecesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çarıkçı, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa indirilmeye başlandığı dönem olan Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Çarıkçı, "Süleyman Demirel Üniversitesinin kıymetli mensuplarının, kadirşinas hemşehrilerimiz Ispartalıların, vefakar ve çalışkan ülkemiz insanının, mazlum coğrafyalarda yaşam mücadelesi sürdüren din kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutlar, bin aydan daha hayırlı bu kutsal gecenin tüm insanlığa rahmet, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim.'' ifadelerini kullandı.



ISPARTA (AA) -