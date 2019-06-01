Yükseköğretimde her geçen gün artan rekabet koşulları beraberinde nitelikli eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Süleyman Demirel Üniversitesi eğitime bakış açısı ve misyonu gereği ulusal ve uluslararası alandaki ihtiyaçları ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak bilimin gelişmesine eğitim alanına getirdiği vizyon ile katkı sağlamaya devam ediyor.Eğitim alanında attığı adımları sağlamlaştıran üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümüne 60, Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümüne 50, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 50, Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Yazı Bölümüne 10 (özel yetenek sınavı ile) Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümüne 40 öğrenci alınacak.Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Anasanat Dalı da açıldı. Eski Yazı (Hat) Anasanat Dalına 2019-2020 Öğretim Yılı’nda özel yetenek sınavı ile 10 öğrenci alınacak. Böylelikle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nin ardından Türkiye’de Eski Yazı (Hat) Ana Sanat Dalı açan üçüncü üniversite SDÜ oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Güzel sanatlar Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç, “Türk İslam Sanatının kadim sanatlarından biri olan Eski Yazı Anasanat Dalını üniversitemiz bünyesine kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu bölüm SDÜ’nün 25 yıllık rüyasıydı. Bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölümle birlikte Hat sanatına vakıf öğrenciler yetiştireceğiz.” diye konuştu.Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü bu yıl ilk öğrencileri ile eğitim-öğretim hayatına başlayacak. Bölümün misyonunun Psikoloji ve Biodavranışsal bilimlerde bilgiyi elde etmek, ilerletmek ve yaymak olduğunu belirten Psikoloji anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ebru Taysi, bölümün hayli talep gören bir alan olduğuna dikkati çekti. Psikoloji bölümünden mezun olan kişilerin Psikolog ünvanı taşıyacaklarının altını çizen Doç Dr. Taysi şunları söyledi “Psikolog unvanı taşıyan kişiler yetiştireceğiz. Çalışma alanları çok çeşitli. Mezunlarımız adliyelerde, hastanelerde, özel eğitim merkezilerinde, klinik merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi yerlerde çalışma alanı bulabilecekler. Bölüm 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde 60 öğrenci alacak.”Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Üçgül, Yükseköğretim Kurulu’nun Havacılık Yönetimi Bölümü’nün açılış onayını verdiğini 40 kişilik bir öğrenci kontenjanları bulunduğunu belirtti. Keçiborlu’da konuşlandırılan ve eğitim süresi 5 yıl olan Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi’nden itibaren Türk yükseköğretimine kazandırıldığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Üçgül, “Öncelikle yeni bilim yuvamızın Isparta’ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Daha önce Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü ve Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü açılış onayını almıştık. Şimdi de Havacılık Yönetimi Bölümü açıyoruz. 40 öğrenci alacağız.” diye konuştu.