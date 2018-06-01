- Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) bu yıl ilk kez düzenlenen tasarım ve girişimci fikirler yarışmasında birinci seçilen ‘The Godfather’ isimli filmin repliği, üniversitenin isim ‘baba’sı Süleyman Demirel tasarımında hayat buldu. ‘İlham veren üniversite’ sloganlı SDÜ’nün, öğrenci odaklı çalışmalarıyla öne çıkan SDÜKKAN’da satışa sunulan tasarımın da aralarında bulunduğu birçok ürün, yine part time çalışan öğrenciler tarafından satılıyor.SDÜ'de 2016 yılında açılan ve bu yıl ilk defa düzenlenen yarışma ile farklı bölümlerden öğrencilerin yaptığı tasarımlar arasından seçilen fikirler, ürünlere basılarak SDÜKKAN’da satışa sunuluyor. Tasarım ve satış kısmında tamamen öğrencilerin yer aldığı SDÜKKAN, hem öğrenciler için part time çalışma olanağı sağlıyor hem de tasarım yeteneğine sahip öğrencilerin kendilerini gösterme imkanı sağlıyor. Isparta’da ‘İlham veren üniversite’ sloganıyla 26 yıldan bu yana farklı fikirleri ortaya koyan SDÜ, bu kez düzenlediği yarışma ile öğrencilerin yaptığı tasarımları tişört, polar, kupa, kalemlik ve şapka gibi birçok farklı ürüne basarak Doğu Yerleşkesi’ndeki mağazada satışa sunuyor.Özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi gören SDÜKKAN isimli mağaza, üniversiteden hatıra ve hediyelik almak isteyenlerin uğrak adresi haline geldi.Üniversitede ‘İlham veren üniversite’ sloganının bir gereği olarak yeni çalışmalar yapıldığını dile getiren SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve SDÜ Sosyal Tesisler Müdürü Mustafa Erhan Türkoğlu, "Çeyrek asırlık bir üniversiteyiz, 26'ncı yılımızı tamamlıyoruz. Daha önce alan bir üniversiteydik ama çıkmış olan sloganımızda olduğu gibi ilham veren bir üniversiteyiz. Vizyonumuz gereği ve markalaşmak ile üniversitemizi tanıtmak adına Kurumsal İletişim Merkezimizin (KİMER) yaptığı çalışmalar oldu. SDÜKKAN, kolektif çalışmanın bir ürünü. Öğrencilerimizi de bu işin içerisine koyduk ve burada çalışanlar dışarıdan personel değil, öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizi burada part time (yarı zamanlı) istihdam ederek, bir döngü sağlamaya çalışıyoruz" dedi.SDÜKKAN’da, KİMER ve öğrenciler tarafından yapılan tasarımların, üretici firmalar tarafından temin yoluyla satın alındıktan sonra Doğu Yerleşkesi’ndeki 19 Mayıs Amfisi ve Gençlik Meydanı alanında oluşturulan mağazada satışa sunulduğunu anlatan Türkoğlu, "Şu anda yaptığımız çalışmalar kapsamında bir yarışma düzenledik. Burada öğrencilerimizi ön planda tutarak, onların yaptığı çalışmalar arasından dereceye giren tasarımları belirleyerek, onları ödüllendirdik. O dereceye giren tasarımlarla üretilen ürünlerimizi de burada satışa sunuyoruz" diye konuştu. SDÜKKAN’da çok sayıda ve fazla çeşit ürünün bulunduğunu kaydeden Türkoğlu, "Burada kupa, tişört, kalem, kalemlik, bayrak, şapka ve defter gibi çok çeşit ürün bulunuyor" ifadelerini kaydetti.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın talimatları doğrultusunda, Sosyal Tesis Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Murat Ali Dulupçu başkanlığında düzenledikleri yarışmaya değinen Türkoğlu, "Öğrenci odaklı olmamız gerektiği ve onların da bu işin içine nasıl sokulması gerekiyorsa o yönde bir çalışma yaptık. KİMER aracılığıyla bir yarışma düzenlendi ve bu yarışmaya yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerin, hiçbirinin üzerinde isim bulunmayan eserleri; akademik anlamda grafik ve tasarımda uzman hocalarımız, jürimiz tarafından değerlendirildi. En yüksek puanı alan, dereceye giren tasarımlar seçildi. Ama yine ilk 3’te olmasa da puanlamada yer bulan tasarımlarımız da mansiyon şeklinde ödüllendirildi. Öğrenci odaklı olmak bunu gerektiriyor. Bu tür yarışmaların devam edeceği düşüncesindeyiz. İlham veren üniversite olmak bu nedenle önemli. Yakın civardaki diğer üniversiteler, bizden bu fikri ve modeli almak için geliyorlar. Biz, aynı zamanda onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Tüm kulüp, takım ve firmaların logoları veya storelarının bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, "Herkesin bir çalışması var ama öğrencinin de işin içerisinde olduğu bir yer burası. Herhalde öğrencilerimiz, kendi tasarımlarının burada satışa sunulduğunu ve diğer arkadaşları tarafından tercih edildiklerini görmek, onları onure edecektir. Bu bir motivasyon kaynağı olacaktır ve herhalde öğrenci odaklı olmak da bunu gerektirir" şeklinde konuştu.SDÜKKAN’ın özellikle, mezuniyet ve ziyaret dönemlerinde ailelerin yanı sıra mezun olan öğrencilerin üniversiteyle ilgili bağlarını devam ettirmek adına büyük ilgi gördüğüne değinen Türkoğlu şöyle devam etti:"Burası mezuniyet döneminde aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Aynı zamanda bizlere ulaşan mezun öğrenciler de bu ürünlerden temin etmek istediklerini ilettiler. Biz de Genel Müdürümüz Hakan Özçelik hocamızın öncülüğünde bir çalışma yaptık. İnternet üzerinden satış yapabilmek adına bir çalışma yaptık, bunu da en kısa sürede tamamlayacağız. Böylelikle dışarıya da ulaşılabileceğini düşünüyorum."Üniversitenin adını aldığı ‘baba’ lakaplı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i, ‘The Godfather’ filminin replikleriyle uyarlayarak bir tasarım hazırlayarak 1'incilik ödülü alan SDÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Emrecan Akyolcu, "Çocukluğumdan bu yana karikatür çiziyordum. Okulda böyle bir yarışma olduğunu duyunca katıldım. Tasarımımda, The Godfather’daki bir sahnenin repliklerini değiştirdim. Süleyman Demirel’in de adı ‘Baba’ olduğu için ikisini birleştirip, okula uyarladım. Birinci olmak ve tasarımımın seçilmesi mutluluk verici" dedi.Arkadaşlarının, yaptığı tasarımın dereceye girdiğini öğrenmesiyle kendisinden ücretsiz tişört istediklerini söyleyen Akyolcu, "Ben yarışmada tasarımla dereceye girdim ama arkadaşlarım sanki bana koliyle geliyormuş gibi davranıyorlar. Benden ücretsiz olarak dağıtmam gerektiğini istiyorlar" görüşlerini paylaştı.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Esra Oturak ise kısa zamanda hazırladığı tasarımının 3’üncülük elde etmesinin şaşırtıcı ve bir o kadar da mutluluk verici olduğu ifade etti. Oturak, "Yarışmayı afişlerden görmüştüm. Ancak grafik ve tasarım bölümünde olduğumuz için hocalarımız da bizi teşvik ettiler. Bu da bizim için iyi bir fırsat oldu. Elde ettiğim başarı güzel bir duygu ve mutluluk verici" dedi.SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Dursun Ali Arslan ise "Hobi olarak tasarım yapıyordum. Bu yarışmayı da tesadüfen fark ettim. Üniversitenin mail sisteminden bir mesaj geldi ve ben de ‘katılsam iyi olur’ diye düşündüm. Süleyman Demirel’in ünlü sözü ‘Binaenaleyhi kullandım. Elde ettiğim tasarım ödülü ve bu tasarımla yapılan ürünleri arkadaşlarımın üzerinde görmek gerçekten gurur verici bir şey. Durumu öğrenen arkadaşlarım, önce beni tebrik ediyorlar ve yaptığımız tasarım ürünleri onlara almamı istiyorlar" ifadelerini kaydetti.SDÜ Muhasebe ve Finansman Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ayşenur Erdoğan, SDÜKKAN’da part time olarak çalıştığını belirterek ürünler ve satışlar hakkında bilgi verdi.Yüksek Lisans öğrencisi ve SDÜKKAN satış temsilcisi Ayşenur Erdoğan, SDÜKKAN’da giyim, aksesuar, bardak ve termos gibi birçok ürünün bulunduğunu belirterek, "Üniversitemizdeki öğrenciler, özellikle bu tasarım yarışmasında mizahi düşüncelerini ürünlere yansıttı. Okulumuz da bunu ürünlere yansıttı. Özellikle, öğrenci yaşamında ütünün yeri geldiğinde farklı şekillerde kullanılması, kettle'da makarna pişirmek gibi şeyler de tişörtlerimizde yer alıyor. Süleyman Demirel’in markalaşmış ‘Binaenaleyh’ sözü de tişört ve aynı zamanda ajandalarımızda yer alıyor. Bu şekilde mizahi olarak geliştirilmiş ürünlerimiz de bulunuyor” ifadelerini kullandı.SDÜKKAN’da en çok tişört ve kupa bardakların tercih edildiğini, öğrencilerin bu ürünleri hem kullanıp hem de hediyelik olarak satın aldığını kaydeden Erdoğan, "Genel olarak kalem, ajanda gibi ürünler de satılsa da en çok bardak ve tişörtler gidiyor. Genellikle bir kez gelen bir daha geliyor. Geldiklerinde her zaman yeni ürünlerin ne zaman geleceği sorularını soruyorlar. SDÜKKAN’a ilk defa gelenler beğeniyor ve şaşırıyor, aynı zamanda güzel tepkiler veriyorlar. Kar marjı güdülmediği için fiyatlar uygun, öğrenciler tarafından da uygun bulunuyor" dedi.İHA