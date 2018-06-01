', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Çocuğun başarısı veya başarısızlığında herkese pay düşüyor

Çocuğun başarısı veya başarısızlığında herkese pay düşüyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
      
  - Çocuğun başarısı veya başarısızlığında herkese pay düşüyor 
  - Çocuk - Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Emel Özen: 
  -“Karne ve sonuç yalnızca adı yazan çocuğa ait değildir” 
  -“Karnede çocuğun ismi yazsa da, aslında o; ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve çocuğun karnesidir”   
 
sparta Şehir Hastanesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Emel Özen, sınav ve karne dönemi ile sonrasında ailelerin yapması gerekenlere dikkati çekerek, “Karnede çocuğun ismi yazsa da, aslında o; ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve çocuğun karnesidir” dedi.   
  Türkiye genelinde 8.sınıfta öğrenim gören öğrenciler için geri sayım başladı. Akademik başarısı yüksek liselere girmek isteyenlerin sınavı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak.  
Özellikle sınav ve karne dönemlerinde çocuk ve gençlerin kaygı düzeyinin normal seviyede olması gerektiğini belirten Isparta Şehir Hastanesi Çocuk - Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Emel Özen, çocuğun aldığı karne veya sınav sonucunun yalnızca bir kişiye değil bütüne ait olduğunu dile getirdi. 
 Uzman Dr. Emel Özen, “Karnede çocuğun ismi yazsa da, aslında o; ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve çocuğun karnesidir. O yüzden bütüncül bir bakış açısıyla karnelere bakıp, herkesin yıl sonunda bir öz eleştiri yapması gerekiyor” dedi. 
 
  “Çok fazla olan sınav kaygısı, bilgi düzeyine güveni de azaltabiliyor” 
  Liselere ve üniversitelere giriş konularında sınav döneminde bulunulduğunu dile getiren Uz.Dr. Emel Özen, “Bu süreçte sınavlarda gösterilecek başarının, ilerideki eğitim, meslek hayatı ve yaşam koşulları için önemli olduğu her yerde tekrar tekrar anlatılıyor. Bu da ister istemez çocukların sınavla ilgili endişelerinin çok daha fazla olmasına neden oluyor. Aslında sınav kaygısı belli bir yere kadar normal, beklenilen bir şey ve uyumlu olması gerekiyor. Çünkü, bir başarıyı elde edebilmek için biraz kaygımızın olması çok normal. Yeterli motivasyonun olması gibi şeyler, bunların hepsi başarıya götürecek olan şeylerden bazıları. Ama çok fazla olan sınav kaygısı ise, durumdan orantısız, çok daha fazla düzeyde olan rahatsız edici ve kişinin kendi performansını göstermesini engelleyecek düzeyde olan ve bilgi düzeyine de güvenini azaltan bir hal alabiliyor. Bunların nedeni ise daha çok çocuğun performansına güvenememe, ‘Başarısız olacağım’ gibi önceki yaşadığı başarısızlıkları genellemesi ya da her konuda mükemmeli isteme gibi durumlarda sınav kaygısı olabiliyor. Bu sınav kaygısı aslında daha çok bizim o ana yüklediğimiz anlamla ilişkilidir. Eğer bir genç ya da bir çocuk, ‘Eğer bu sınavda başarılı olamazsam benim hayatım biter, hayatım çok kötü olur’ diye düşünürse, tabii ki o sınavda yeterli performansı gösteremeyecektir. O yüzden öncelikle sınava yüklediğimiz anlam çok önemli. Burada da hem eğiticilere, özellikle aileye çok büyük görev düşüyor. Çocuğun çalışmalarına inanmak, desteklemek, eğer başarısızlık ve sınav notlarında düşme gibi durumlarda bunun ilgili sorunun ne olduğu konusunda çocukla konuşmak, çözüm önerileri bulmak, bunlar için de iletişime geçmek, gerekirse uzman ve profesyonellerden yardım almak çok önemli” diye konuştu. 
 
  ‘Ben başarısızım’ gibi kendine hep olumsuz etiketlemeler, farklı olumsuzluklar doğurabiliyor 
  “Özellikle çocuk psikiyatristi olarak bize genellikle ‘Kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri’ nedeniyle yardım almak için başvuruyorlar” diyerek açıklamalarını sürdüren Uz.Dr. Özen, “Bu bozukluğu olan çocuklarda zamanında gerekli önlemler alınırsa, önemli düzeyde toparlamalar görebiliyoruz” dedi. 
  Uz.Dr. Özen, şöyle devam etti; “Özellikle ilköğretim düzeyinde başlayan, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da yaygın anksiyete bozukluğu, bizim çoğunlukla gördüğümüz akademik düzeyde başarıyı da etkileyen bozukluklardan bazıları. Yine bunun gibi depresyonda, odaklanmalarda güçlüklerin olması da akademik performansı etkiliyor. Bunlara ek olarak, özgün öğrenme güçlüğü de bizim sık karşılaştığımız bozukluklardan bir tanesi. 
  Genellikle tek bir psikiyatrik bozuklukta görmüyoruz. Tedavi edilmediğinde, gerekli danışmanlık ve önlemler alınmadığında çocuğun ‘Ben başarısızım’ gibi kendine hep olumsuz etiketlemeler yapması, sonrasında depresyon, diğer sınavlarda yine kaygı bozukluğu. Okula motivasyonun azalması, ilerleyen dönemlerde okul reddi, davranış bozukluğu gibi ilerleyen süreçler de görebiliyoruz. Bu da tabi durumu daha da güçleştiriyor ve tedaviyi daha da dirençli hale getirebiliyor.” 
   
  “Karnede çocuğun ismi yazsa da, aslında o; ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve çocuğun karnesidir” 
  Genellikle aileler tarafından, ders çalışmak ve başarının hep çocuğa yüklenen görevler olduğuna dikkat çeken Uz.Dr. Özen, “Önce ailelerin bu süreçte kendilerini değerlendirmesi gerekiyor. Bu çocuklara ders çalışma alışkanlığı kazandırabilmek ve sorumluluk verebilmek için ailelerin yeterli bir eğitim yapıp, yapmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü, ders çalışmak çocukların sorumluluğu ama sorumluluk bilincinin çocuklara verilip verilmediği çok önemli. Diyelim ki; yarıyıl ve yılsonunda karne başarısız geldiğinde hangi alanlarda sorun var, bunlarla ilgili bir çözüm planı düşünüldü mü? Diyelim ki, bir alanda veya derste, matematikte zorlanılıyor. Bununla ilgili neden zorlanıldığı, okulla ilgili problem olup olmadığı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerle konuşuldu mu? Öğretmen elinden geleni yaptı mı? Daha iyi olması isteniyorsa, bir özel ders veya etüt merkezinden destek alındı mı? Bunların detaylı bir şekilde kendi içerisinde düşünülüp, kararlaştırılması gerekiyor. Çocukların derslerindeki başarısızlık ya da karnedeki zayıflar, onların tamamen her şeyde başarısız olduğunu göstermiyor. O yüzden önce çocuğu çok iyi tanımak gerekiyor. ‘Hangi konularda başarılı, hangi konularda biraz eksikleri var, bunları tamamlamak için neler yapılabilir, başarılı olduğu kısımlar nasıl güçlendirilebilir’ bunlarla ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Ailelerin özellikle bu konuda daha ılımlı olmaları gerekiyor. Özellikle ‘Sen çalışmıyorsun, tembelsin’ gibi suçlamalar, çocuğun motivasyon ve ders çalışma isteğini azaltarak, daha da dersten soğumasına sebep olacaktır. Yani karnede çocuğun ismi yazsa da, aslında o ailenin, okulun, öğretmenlerin, eğitim sisteminin ve çocuğun karnesidir. O yüzden bütüncül bir bakış açısıyla karnelere bakıp, herkesin yıl sonunda bir öz eleştiri yapması gerekiyor” şeklinde konuştu. 
  
 “Hiç bir şey için çok geç değildir” 
  Karnedeki başarısızlık ya da beklentinin altındaki başarının aileleri üzebildiğini, ancak bir problem var varsa, onun tespit edilerek çözülmesi gerektiğine değinen Özen, “Hiç bir şey için çok geç değildir. Yaz tatili ve sonraki yıllar var. Her zaman için sorunu çözüp, yeni adımlar atmak için her zaman vakit olacaktır. Ama ‘Sen tembelsin, sen kötüsün, ben seni sevmiyorum, benim için değersizsin’ gibi şeylerle çocuğu suçlamak, maalesef bunların hepsi çocuğun dünyaya bakış açısını ve kendiyle ilgili algısını bozacağı için, kendine zarar verecek davranışlara kadar gidebiliyor. Haberlerde duyuyoruz, bu durumlar intihar etme girişimlerine kadar neden olan davranışlara yol açabiliyor. O yüzden tamamen çocuğu suçlamadan oturup, ‘Evet bir problem var, bununla ilgili neler yapabiliriz’i, güzel bir plan ve program ayarlayıp, gerekirse uzman veya profesyonellerden gerekli yardımın alınması gerekiyor ki, hem problem çözülsün, hem de aile ve çocuk çok daha rahat etsin” ifadelerini kullandı. 
 
  “Daha gerçekçi düşünceler çocukları rahatlatacaktır” 
  Özen, özellikle bilgi ve başarı düzeyi yüksek olan çocuk ve gençlerin de, sınavdayken yüklendiği olumsuz duygu ve düşüncelerin, onları başarısızlığa sürükleyebildiğine işaret ederek, bu durumun çarpıntı, nefes darlığı, terleme ve titreme gibi şekillerde ortaya çıkabildiğini, kaygı düzeyinin daha da artabileceğine vurgu yaptı. 
  Sınava girecek çocuk ve gençlerin evlerinde ve okulda ‘Rol play’ yapmaları gerektiğini ileten Özen, “Bu süreçte çocuk ve gençler, daha önceden bu duruma düşmemek adına, bir soruda takıldım; ne yapmam gerekli gibi kendilerine sınav stratejisi oluşturmalılar. Stres durumları için nefes ve gevşeme egzersizleri yapabilirler. Bunları internetten de kolaylıkla öğrenebilirler. Genel olarak, o andaki ‘Benim hiçbir soruda takılmamam gerekiyor’ gibi hatalı düşünceler yerine, kendileri için ‘Evet, bazı sorularda takılabilirim ama bu soruları geçip, diğere sorulara geçebilirim. Çünkü, benim her yaptığım soru, beni biraz daha öne taşır, benim için daha iyi olur’ şeklindeki alternatif düşünceler geliştirmeliler. Bu ve bunun gibi daha gerçekçi düşünceler oluşturmak, çocukları büyük ölçüde rahatlatacaktır, eğer bütün bunları yapamıyorlarsa bir uzmana danışmaları ve yardım almaları önerilir” ifadelerine yer verdi. 
 
AW408109_01AW408109_02AW408109_03AW408109_04AW408109_05


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Mehteran Takımına altınla ödüllendirme
ISPARTA'DAKİ ÖĞRENCİLER BU TARİHE DİKKAT!
Emekliye maaş ödemesi başladı
İftarda eşini bıçaklayan koca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten adliyeye sevk edildi İFTARDA EŞİNİ BIÇAKLAYAN KOCA ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’TEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı
Isparta'da ahşap ev çıkan yangında küle döndü...
Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
ASYA İNŞAAT'TAN İFTAR YEMEĞİ PROGRAMI
Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar!Büyük vurgun
Son dakika! Isparta'da koca dehşeti
ISPARTA KETEM EKİBİ ŞEHİR HASTANESİ'NDE
Bakanlık duyurdu! 18 bin kişi alınacak
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!
ISPARTA ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ KUVVETLİ YAĞIŞ
Hasta almaya giden ambulans çamura saplandı HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI
Bakandan emeklilere müjde! Kalıcı olacak...
1 Haziran'da süre doluyor! İndirimi kaçırmayın
Engelli aylığı 25 katına çıktı
Başarılı öğrenciye devletten harçlık
Isparta'nın bir doğa harikası Kovada Gölü Milli Parkı
Isparta'da yılda 11 bin ton gül üretiliyor!
Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta’da 120 milyon yatırımlı otogar inşaatı hızla yükseliyor
Isparta'da Ardıç Tohumunun Çimlenme Serüveni
Isparta Yol Durumu Haberleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Isparta'da koca dehşeti Son dakika! Isparta'da koca dehşeti 31 Mayıs 2018
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştuIsparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu29 Mayıs 2018
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyorBaşbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor29 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlarDevlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar29 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna sonKamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son29 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücretiTHY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti28 Mayıs 2018
GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!GÜNEYKENT ISPARTA HALISINI YAŞATIYOR!31 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Yerele de başkanlık sistemi geliyorYerele de başkanlık sistemi geliyor26 Mayıs 2018
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacakBakan açıkladı! 18 bin personel alınacak29 Mayıs 2018
ISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISIISPARTA'DAN TÜRKİYE'YE AÇILAN LEZZET KAPISI29 Mayıs 2018
ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!ISPARTA İÇİN KENE UYARISI BUNLARA DİKKAT!30 Mayıs 2018
Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı Türkiye’deki 26 il ve 46 okulun katıldığı proje sergi ile tamamlandı 30 Mayıs 2018