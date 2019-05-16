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"İlham Veren Üniversite" SDÜ’nün Dördüncü Yıl Kitabı Yayımlandı
Süleyman Demirel Üniversitesi, her yıl düzenlediği binlerce sosyal ve kültürel etkinliklerle ünlü konukları ağırlayarak öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra kariyer planlamalarında yardımcı olacak olanaklar sunuyor.
Bu bağlamda Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar bir yıllık (almanak) içerisinde toplandı.
Kurumsal İletişim Merkezince hazırlanan 211 sayfalık “Dördüncü Yılda İlham Veren Üniversite” isimli kitap, “Öğrenci Odaklılık”, “Akademik Gelişmeler”, “Uluslararasılaşma”, “İdari Yapılanma”, “Fiziksel Gelişmeler”, “Kültürel Hayat”, “Kente Dair”, “Spor”, “Sağlık” bölümlerinden oluşuyor.
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