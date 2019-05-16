ISUBÜ HABER BÜLTENİ



Ispartalı İş Adamlarından ISUBÜ'ya Övgü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyet Bursa ve İstanbul’daki Ispartalı iş adamlarını ziyaret ederek yapılabilecek iş birlikler üzerinde durdular.İlk olarak Bursa-İnegöl’de üretim yapan WELTEW Mobilya sahibi Mustafa Balcı’yı ziyaret eden ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler amaçlarının üniversiteyi tanıtmak, iş birliği zeminini hazırlamak ve birlikte ISUBÜ’yü nasıl daha iyi duruma getireceğini bulmak olduğunu belirtti.Yalvaçlı olan iş adamı Mustafa Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,’’Sahada olan öğrencisine sektörde daha iyi eğitim arayan, nitelik katmak isteyen bir üniversite yönetimi bizleri memnun ediyor. ISUBÜ için elimizden gelen desteği vereceğiz’’ dedi.Rektör Prof. Dr. Diler ve beraberindeki heyet daha sonra İstanbul’da Eğirdirli İş adamı Atakan Yazgan’ı ziyaret ederek görüş alış-verişinde bulundular. Özellikle Tekstil ve Turizm alanında iş birliği üzerinde durulan görüşme sonrasında iş adamı Atakan Yazgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek:’’ISUBÜ’nün kısa sürede geldiği nokta sevindirici. Özellikle öğrencilerin sektörün içinde yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar örnek olacak nitelikte’’ dedi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise ‘’ISUBÜ aranılan eleman yetiştirecek. Bunun için çalışıyoruz. Her zaman iş birliği için bir araya geleceğiz’’ dedi.Rektör Diler ve beraberindeki heyet daha sonra Uluborlu iş adamı Ahmet Nedim Karasoy’u ziyaret etti. Uluborlu’ya MYO binası ve yurdu da yaptıran Karasoy’un desteği halen aralıksız sürüyor. Üniversite için her zaman taşın altına ellerini koyacaklarını belirten iş adamı Karasoy ‘’Rektör hocamızın yaklaşımı çok önemli ve üniversitemizin geleceği açısından memnuniyet verici’’ dedi.Rektör Diler ise, desteklerinden ve iş birliğine açık olmalarından dolayı iş adamı Ahmet Nedim Karasoy’a teşekkür ederek ‘’Hep birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemize çok şey kazandıracağız ISUBÜ uygulamalı eğitimde Türkiye’nin markası olacak’’ dedi.ISUBÜ rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ziyaretinde Gönen Myo tarafından yapılan ahşap işleme ve gül ürünlerini hediye etti.