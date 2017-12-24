ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...

Isparta'nın yakından tanıdığı Milli Piyango Bayisi Erkan Abi bu kez 20 Bin TL verdi.Kazı kazan satın alan bir kişiye bugün tam 20 bin TL çıktı.Isparta'nın bu aralar şanslı il ve özellikle kendisinin şans dağıttığını ifade eden Erkan Abi Milli Piyango Bayisi Isparta Haber Ajansı Muhaberine açıklamalarda bulundu.''Evet yine bizden kazaı kazan alan bir kişiye 20 Bin TL ikramiye çıktı. Geçtiğimiz günlerde de yine bizden bilet alan 1 kişiye 10 bin TL ikramiye çıktı. Isparta'ya şans dağıtmaya devam ediyoruz.'' şeklinde konuştu.