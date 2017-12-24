ISPARTA NEWJOY ŞUBESİNDEN YIL SONUNA KADAR EKSTRA İNDİRİM!

Yeni Yıl indirimi başladı ayırca genç,smart ve bebek odası alışverişlerinizde yatak hediyesi Isparta Newjoy'dan. Isparta'da bu fırsatı kaçırmayın!Evler yılın son indirimi ile yenileniyor! sloganıyla hazırladığımız kampanyamıza ek olarak “Newjoy Home da Yeni Yıl Sürprizi!” kampanyamız başlamıştır.Yeni kampanyamızda mağazamızı ziyaret eden tüketicilere Tüm Ürünlerde %50 İndirime ek olarak;31 Aralık gününe kadar perakendeye yönelik ekstra %10 indirim uygulanacaktır.Isparta Newjoy Mağaza Adres: Sermet mahallesi Aksu caddesi 1924 sokak (Bürotime Ofis Mobilyaları altı Gülkent Anadolu Lisesi Karşısı)Telefon: (0246) 500 42 15