SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü tarafından, Burdur ve Dinar’da DİYABET ve OBEZİTE seminerleri verdi.OBZİTE ve DİYABET yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunları olarak kabul edilmektedir. 7 milyar nüfuslu dünyada 415 milyon (%7) diyabetli olduğu ve yıllar içerisinde bu sayının 642 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte hem obezite hem de diyabetle ilişkili sağlık sorunlarının artması ile ülkelerin sağlık giderlerinde de artışa yol açacağı bilinmektedir.Bu nedenle tüm dünyada sağlık politikalarında öncelikli olarak erişkin dönemde OBEZİTE ve DİYABET gelişmeden önce çocukluk döneminde DOĞRU BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM alışkanlıklarını eğitiminin verilmesine önem verilmiştir. Böylelikle ileri yaşlarda hem obezite hem de diyabet sıklığının azaltılması hedeflenmektedir.Bu amaçla büyüme dönemindeki çocuklara doğru beslenme ve sağlıklı yaşam eğitimi erken yaşlarda verilmeli bilinçlendirilmeli ve sağlık uzmanları tarafından düzenli olarak eğitilmelidir. “Sağlıklı Nesil Sağlam Gelecek” programları doğrultusunda SDÜ Hastanesi Çocuk Endokrin ekibi tarafından 20 Aralık’ta Burdur Bahçeşehir okulunda lise öğrencileri ve öğretmenlerine; 9 Ocak’ta Afyon ilinin Dinar ilçesinde öğretmenlere “Diyabet ve Obezite” seminerleri verildi.