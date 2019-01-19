Iyaş Selçuklu Ortaokulu tarafından “KOD ADI 2023 GENÇ MUCİTLER GELİYOR” eğitimi kapsamında hazırlanan çalışmaların sunumu amacıyla Iyaş Park AVM’de sergi açılışı yapıldı. Açılış Sayın Vali Ömer Seymenoğlu tarafından yapıldı. Açılışa Kurum müdürleri, Iyaş AVM Yönetim Kurulu üyeleri, Iyaş Selçuklu Orta Okulu Müdürü Ramazan Tezcan ve proje kapsamında görevli öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Sergide öğrencilerin Itech Robot Okulu ile dönem başından beri yaptıkları robotlar sergilendi. Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği sergide Sayın Vali Seymenoğlu, standları tek tek gezerek öğrencilerden robot projeleri ile ilgili bilgiler aldı.Isparta halkının büyük ilgi ve beğenisiyle karşılaşılan sergide öğrenciler aldıkları robotik kodlama, mekanik, elektronik eğitimleriyle kendileri tasarlayıp yaptıklşarı robotları sundu.Sergide başta Engel algılayan robot, ışık izleyen robot, böcek robot olmak üzere birçok robot sergilenirken robotların kendi aralarında yarıştırılmasıyla eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Bir taraftan da Itech Robot Okulunun açtığı elektronik atölyesinde çocuklara elekrtonik devreler yaptırıldı. Bilim ve gençliğin bir arada olduğu sergi geleceğimiz için ümit vadeden görüntüler ortaya koydu. Ayrıca sergide İngilizce öğretmeni Selçuk Özdemir koordinatörlüğünde İslamofobi ve medya ilişkisi ile ilgili farkındalık oluşturmak için yapılan proje ile ilgili bilgilendirme sunumu da yer aldı.Sayın Vali Ömer Seymenoğlu, Iyaş Selçuklu Orta okulu Proje Sergisi açılışının ardından Iyaş A.Ş.Yönetim Kurulu’na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Iyaş Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Tezcanlı, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Büyükleblebi, Süleyman Dağlı, Mustafa Bahçıvan, Hasan Ali Meydan, Iyaş Park AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve Iyaş Selçuklu Orta Okulu Müdürü Ramazan Tezcan hazır bulundular.