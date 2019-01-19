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TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU… MİLLİ TAKIMA GİRDİ…

Gökçe Demirel Türkiye Şampiyonu oldu. Isparta'yı ve Türkiye'yi temsil edecek...

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU… MİLLİ TAKIMA GİRDİ…
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2019 17:40
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***BÜYÜK GURUR...
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU… 
MİLLİ TAKIMA GİRDİ…
AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK...
2018 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü Sporcumuz Gökçe Demirel, Klasik Yay Genç Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcumuz Gökçe Demirel, Milli Seçmelerinde ise 2’nci olarak Milli Takıma girmeyi başardı. Gökçe artık Avrupa arenasında ilimizi temsil edecek. 

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bülteni

04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen 2018 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Isparta Bölgespor Kulübü Sporcusu Gökçe Demirel, Klasik Yay Genç Bayanlarda Türkiye Şampiyonu oldu. Gökçe Demirel, Milli Seçmelerinde ise 2’nci olarak Milli Takıma girmeyi başardı.

İlimize 2019 yılının ilk altın madalyası geçen yıl olduğu gibi Okçuluk branşından geldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası Samsun’da gerçekleştirildi.

04-06 Ocak tarihleri arasında yapılan Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’na Türkiye dört bir yanından  41 kulüpten 122 sporcunun katıldı.

Türkiye Şampiyonasına ilimiz Bölgespor Kulübü sporcuları temsil etti.

Şampiyonada mücadele eden ilimiz Bölgespor Kulübü sporcusu Gökçe Demirel, Klasik Yay Genç Bayanlarda büyük başarı elde etti. Sporcumuz Gökçe Demirel, toplam 1126 puan ile sıralama atışlarında 14 sporcu arasından 7. Sırada bitirdi.

Sporcumuz Gökçe Demirel, 1. Eleme turunda 6-2, 2. Eleme turunda 6-4, 3. Eleme turunda 5-5 sonrası beraberlik atışında 10-9, yarı final maçını 6-0, final maçını ise 6-2 kazanarak, Türkiye Şampiyonu oldu.

MİLLİ TAKIMA GİRDİ, AVRUPA ŞAMPİYONASINDA YARIŞACAK

2019 yılının ilk altın madalyasını ilimize kazandıran sporcumuz Gökçe Demirel, gerek sıralama atışları gerekse milli takım seçme yarışması eleme turlarında almış olduğu puanlarla 2 sıradan Klasik Yay Genç Bayan milli takımına girerek 26 Şubat – 02 Mart 2019 tarihleri arasında Samsun ilinde yapılacak Salon Avrupa Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma giren sporcumuz Gökçe Demirel’i tebrik ederek, başarılarının devamı diledi. İl Müdürü Gevrek, Antrenör aynı zamanda Okçuluk İl Temsilcisi Yalçın Uysal’ı da tebriklerini iletti.



 
Gökçe Demirel
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