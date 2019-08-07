ÇORBA VE LAHMACUNDA ŞOK KAMPANYA!

3 lü Lahmacun Menü 18 TL

Tavuk Dürüm 8 TL

Mumbar Dolması 18 tl

Beyran 10 TL

Kelle Paça 10 TL

Beyin Söğüş 10 TL

Dil Paça 10 TL

Mercimek Çorbası 10 TL

Çürük 10 TL

Dil Söğüş 15 TL

Royal spesiyal 15 TL



EFSANE YÖRESEL LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA

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Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...Royal'in bu kezki kampanyasnda çorba ,dürüm, ve lahmancun menülerinde kısa bir süre fiyatlar düştü.Royal Restaurant'ta Cuma günleri siparişin yanında mercimek yada tavuk çorbası üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....Doğu mutfağının efsane döneri ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey usta eller ile hazırlanıyor.Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.(Doğuş Mutfak yanı)