Isparta Güven Motor ,her model motosiklet ve elektrikli bisikletlerin tamirini montajını yapabildiği gibi Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero markalarına servis hizmeti de sağlamaktadır.
GÜVEN MOTOR'DAN AKÜ VE ŞARJ ALETİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da sıfır akü değişimi , şarj aleti satışı kampanyası yoğun talep üzerine uzatıldı.
Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara da akü değişimi yapılıyor.
Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı,sigorta arızası gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.
Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet satışı, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.
Güven Motor Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131, cadde