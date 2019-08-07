MOTOR VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR - MONTAJ - PARÇA DEĞİŞİMİ

GÜVEN MOTOR'DAN AKÜ VE ŞARJ ALETİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

ikinci el elektrikli bisiklet satışı,

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Isparta Güven Motor ,her model motosiklet ve elektrikli bisikletlerin tamirini montajını yapabildiği gibi Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero markalarına servis hizmeti de sağlamaktadır.Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da sıfır akü değişimi , şarj aleti satışı kampanyası yoğun talep üzerine uzatıldı.Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara dayapılıyor.Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorlarıngibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.Ayrıca Güven Motor'dayenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.