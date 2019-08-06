KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!

Rengarek cıvıl cıvıl kıyafetler ile çocuklarınız şık ve rahat olsun!

Isparta'nın Giyim Markası Koza Tekstil, toptan fiyatına perakende satışlarına devam ediyorKoza Tekstil,bu bayramda da sizleri ITKM karşısındaki ve kafeler caddesinde ki şublerine yeni trend modellerini ve yeni kreaksiyonlarını görmeye davet ediyor.Çoraplar,atletler,pijamalar,eşofmanlar,mayolar, havlu ve bornozlar ekonomik fiyatlarda Koza Tekstil şubelerinde.Koza Tekstil'in Çocuk ve Bebek ürünlerinde öne çıkan yeni sezon modellerini görmeden bayram alışverişini tamamlamayın.Çocuk giyim kategorisindeki kıyafet seçenekleri, çocuklarınızın mutluluğunu ikiye katlayacak.En güzel kıyafet modelleri için Koza Tekstil'in kafeler caddesindeki 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.