KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!

Isparta'nın giyim markası Koza Teksil şubelerinde toptan fiyatına perakende satışlar...

KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2019 19:52
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Isparta Düğün Salonları
KOZA TEKSTİL, İNDİRİMLERE DEVAM EDİYOR!

Isparta'nın Giyim Markası Koza Tekstil, toptan fiyatına perakende satışlarına devam ediyor

Koza Tekstil,bu bayramda da sizleri ITKM karşısındaki ve kafeler caddesinde ki şublerine yeni trend modellerini ve yeni kreaksiyonlarını görmeye davet ediyor.

Çoraplar,atletler,pijamalar,eşofmanlar,mayolar, havlu ve bornozlar ekonomik fiyatlarda Koza Tekstil şubelerinde.

Rengarek cıvıl cıvıl kıyafetler ile çocuklarınız şık ve rahat olsun! 
Koza Tekstil'in Çocuk ve Bebek ürünlerinde öne çıkan yeni sezon modellerini görmeden bayram alışverişini tamamlamayın.
Çocuk giyim kategorisindeki kıyafet seçenekleri, çocuklarınızın mutluluğunu ikiye katlayacak.

En güzel kıyafet modelleri için Koza Tekstil'in kafeler caddesindeki 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.
 
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