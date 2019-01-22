SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Yaşadığı ritim bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle hastanemiz Kardiyoloji bölümüne başvuran Gülsüm Köse isimli hasta, Ablasyon tedavisi ile sağlığına kavuştu.Genel olarak kalbin hızlı, yavaş ya da düzensiz olarak çalışması şeklinde tanımlanan ritim bozukluğu rahatsızlığı, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen Ablasyon tedavisi ile son buluyor.Yaklaşık 6 aydır ritim bozukluğu rahatsızlığı yaşayan hasta Gülsüm Köse, hastanemizde tedavi olarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.Günlük yaşantısının oldukça olumsuz etkilendiğini, geceleri artık uyuyamadığını ifade eden Köse, kendisine uygulanan tedavi sonrasında artık ritim bozukluğu yaşamadığını söyleyerek, “Başta doktorumuz Mevlüt Serdar Kuyumcu olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.Ritim bozukluğu hastalığı nedeniyle, günlük yaşantısının oldukça olumsuz etkilendiğini artık geceleri uyuyamadığından bahseden hasta yakını Yılmaz Köse, “6 aydan bu yana hastamız bu rahatsızlığı yaşıyordu. Nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Gittiğimiz hiçbir yerde çare bulamadık. Bu sırada haberlerde SDÜ Hastanesi’nde bu rahatsızlıkla ilgili tedavi uygulandığını öğrendik. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji bölümüne başvurduk. Doktorumuz Mevlüt Serdar Kuyumcu ablasyon tedavisinin uygulanabileceğini söyledi. Tedavimiz yapıldı ve hastamız tedaviden bu yana hiçbir rahatsızlık yaşamadı. Bizler şifa bulduk, bu hastalığı yaşayan herkese de tavsiye ediyorum. Başta doktorumuz Mevlüt Serdar Kuyumcu olmak üzere tüm kardiyoloji bölümü doktorları ve çalışanları, Başhekim Yardımcısı Vedat Ali Yürekli ile SDÜ Hastanesi idaresine Ispartamızda böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu ve başarılı bir tedavi ile taburcu ettiklerini ifade ederek, “Sayılı merkezlerde uygulanan ablasyon tedavisini hastanemizde başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Hastalarımız genelde baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik gibi şikayetlerle bize başvuruyor. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yaşanan ritim bozukluğu hayat kalitesini düşürüyor ya da hayatı tehdit eden ataklara sebebiyet veriyor ise mutlaka tedavi edilmelidir” diye konuştu.