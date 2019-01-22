Çocuklar Bu Sömestr Çok Eğleniyor

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sürprizler öğrencileri bekliyor. 21-26 ocak tarihlerinden itibaren öğrencilerimize tatil boyunca devam edecek Etkinlikler kapsamında çocuklar maske atölyesi , mimarlık atölyesi, kil atölyesi, mandala atölyesi ve çocuk tiyatroları vb etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor. Ayrıca bu etkinliklerimiz Iyaş Bulvar AVM’de çocuklarımızı bekliyor olacak. Bununla da kalmıyor, Iyaşpark AVM çocukların hem eğlenip hem öğreneceği İngilizce kursu ve akıl oyunları ekinlikleri fırsatı yakalıyorlar. Karnelerini alan ve eğlenmek isteyen tüm öğrencilerimizi Iyaşpark’a bekliyoruz.