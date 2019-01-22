Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce KÜYAP-19 Kış programı kapsamında çocuklarımız için yarıyıl programı oluşturulmuştur.
Yarıyıl tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik kütüphane kullanımı artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Masal saati ve film gösterimi düzenlenmiştir.
22 Ocak 2019 Salı “Sagu-Pagu” (Animasyon Film) Saat:10.00
Kitap Okuma Saati Saat:15.00
23 Ocak 2019 Çarşamba Evliya Çelebi (Film) Saat:10.00
24 Ocak 2019 Perşembe Masal Saati Saat:10.00
25 Ocak 2019 Cuma Doru (Animasyon Film) Saat:10.00
Satranç Oynama Saat:15.00
28 Ocak Pazartesi Bizim Köyün Şarkısı (Film) Saat:10.00
Birlikte Oynayalım Oyun Saati Saat:13.00
29 Ocak 2019 Salı Masal Saati Saat:10.00
30 Ocak 2019 Çarşamba Kral Şakir-Oyun Zamanı (film) Saat:10.00
Aile içi İletişim Semineri Saat:14.00
31 Ocak 2019 Perşembe Masal Saati Saat:10.00
1 Şubat 2019 Cuma Bana Masal Anlatma (Film) Saat:10.00
Teknoloji Bağımlılığı Semineri Saat:14.00
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümünde gösterilecektir.