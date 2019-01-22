Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce KÜYAP-19 Kış programı kapsamında çocuklarımız için yarıyıl programı oluşturulmuştur.Yarıyıl tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik kütüphane kullanımı artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Masal saati ve film gösterimi düzenlenmiştir.22 Ocak 2019 Salı “Sagu-Pagu” (Animasyon Film) Saat:10.00Kitap Okuma Saati Saat:15.0023 Ocak 2019 Çarşamba Evliya Çelebi (Film) Saat:10.0024 Ocak 2019 Perşembe Masal Saati Saat:10.0025 Ocak 2019 Cuma Doru (Animasyon Film) Saat:10.00Satranç Oynama Saat:15.0028 Ocak Pazartesi Bizim Köyün Şarkısı (Film) Saat:10.00Birlikte Oynayalım Oyun Saati Saat:13.0029 Ocak 2019 Salı Masal Saati Saat:10.0030 Ocak 2019 Çarşamba Kral Şakir-Oyun Zamanı (film) Saat:10.00Aile içi İletişim Semineri Saat:14.0031 Ocak 2019 Perşembe Masal Saati Saat:10.001 Şubat 2019 Cuma Bana Masal Anlatma (Film) Saat:10.00Teknoloji Bağımlılığı Semineri Saat:14.00Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümünde gösterilecektir.