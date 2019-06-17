Rektör Çarıkçı’nın “Babalar Günü” Mesajı

Millet olarak sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlerimiz güçlü aile yapımızın temellerini oluşturur. Ailenin mutluluğu için varlıklarıyla değer katan, hepyanımızda olan, bizleri onurlandıran fedakâr babalarımızın bu kutsal görevdeki sorumlulukları ve özverileri her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit babaları olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, yarına dair ümitlerimizi güçlendiren, maddi ve manevi desteğini bizim için seferber etmiş, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

