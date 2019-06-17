Eğirdir Belediyesi Sponsorluğunda 23. cüsü düzenlenen ETUDOD Dağcılık Şenliği Gerçekleşti

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün ve Eğirdir Belediyemizin Ana Sponsorluğunda 23.Dedegöl Dağcılık Şenliği gerçekleşiyor.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün bir başka programı olması nedeni ile katılamadığı şenliğe Yenişarbademli Kaymakamı Cumali KILIÇ, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif ÖZATA, Aksu Belediye Başkanı Veli KAHRAMAN ve çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl 30 Kulüp ve yaklaşık 1500 dağcı Dedegöl Mekikler Yaylasına kamp kurdu. ETUDOD Kulübü Derneği Başkanı Durmuş UÇGUN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman SİNAP ile Çetin MEYDAN ve katılımcı dağcılar desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür ettiler. Eğirdir Belediyemiz davetlilere akşam yemeği ikram etti, personel, araç, gereç ve tüm lojistik desteği sağladı.