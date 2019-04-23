Rektör Çarıkçı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladığımız bugün, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetimizin temellerinin de atıldığı müstesna bir gündür.

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan güç, yetişmiş insan gücüdür. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için yetişmiş insan gücüne katılmak gibi önemli görevleri vardır. Bize düşen görev ise; çocuklarımızı bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan, başarılı, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu vesileyle; yarınlarımızın güvencesi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve milletimizin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı en içten dileklerimle kutlar; üzerinde yaşadığımız toprak parçasını vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anarım.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü



