Iyaş Selçuklu Ortaokulu resim sergisi Iyaşpark Alışveriş Merkezi’nde Açıldı. Sergide öğrencilerin yapmış oldukları 30 resim bulunuyor. Paletimin 30 Rengi adı altında açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet YILDIRIM , İl Emniyet Müdürü Halil TURAN,Iyaş Selçuklu Okul Müdürü Ramazan TEZCAN, Iyaşpark Avm Müdürü Celâlettin Çalış ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışı canlı müzik dinletisi eşliğinde yapıldı. Açılış ve serginin gezilmesinin ardından misafirlere ikramlarda bulunuldu.Sergiyi düzenleyen Iyaş Selçuklu Ortaokulu Görsel Sanatlar Resim öğretmeni Nurhan ÇINAR sergiyle ilgili şunları söyledi.’’30 öğrenciyle bir sınıfa girip kapıyı kapatmakla başladı serüvenimiz. Ne özel ortam aradık, ne özel malzemeler. Kağıt, kalem, elde olan birkaç pastel...Koyduk sermayeyi ortaya ve karar aldık; “biz bu kapıdan herkesin göremediğini görmeyi, gördüğümüzü de görünür kılmayı öğrenerek çıkacağız. Ancak öğrenme bitmez, resim bitmez. Bunuda cebimize koyacağız.”Başladılar düşünmeye. Herbirinin gözlerinde binbir çeşit duygu. En çok hissettirdikleri ise; “ İyide ben bu düşüncemi nasıl çizeceğim?” sorgusu. Gözler bir noktaya dikildi, dudaklar büzüldü. İşte bu dedim.. İşte bu. Çıkıldı yola, gerisi kolay. Çizmekten, silmekten, boyamaktan, kirlenmekten usanmadık. Gökkuşağına dokunduk, renklendi ellerimiz. Artık bir başka görüyor, bir başka seviyoruz doğayı, insanları, hayvanları.. Kısacası hayatı.. Burada çocuklarımızın yapmış oldukları çalışmalar değerlendirilirken aynı zamanda onları motive etmiş oluyoruz” dedi.