Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 99. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en samimi duygularımla kutluyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününün yıldönümü 23 Nisan, tarihsel ve toplumsal olarak çok derin anlamlar taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin temellerini halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti için bu denli önemli bir günü bayram olarak geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza armağan etmesi geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır.Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle yarının büyükleri sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin açılışının 99. yılı coşkusunu yürekten kutluyor ve bu günleri bizlere armağan eden başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.