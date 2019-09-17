ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı, yeni öğretim yılı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Çarıkçı, mesajında, öncelikli vazifelerinin güvenli ve huzurlu bir öğretim ortamı sağlamak olduğunu kaydetti.

Isparta'nın Türkiye’de yaşanabilir kentler sıralamasında hep ön sıralarda olan bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Çarıkçı, şunları ifade etti:

"SDÜ, bu şehir içinde 27 yıllık tecrübesi ile kurumsallaşmasını tamamlamış bir üniversitedir. Kütüphanemiz, yemekhanelerimiz, kafelerimiz, internet ve diğer iletişim teknolojilerini en ileri düzeyde kullanabileceğiniz doğu ve batı yerleşkelerimiz, her öğrencinin hobisine hitap eden sayısı 100'ü aşan kulüplerimiz, önemli spor müsabakalarına da ev sahipliği yapan yüzme havuzlarımız, futbol, basketbol, tenis sahalarımız ile her daim canlı ve zengin bir üniversite yaşamı sizi beklemektedir. Hayata değer katan mutlulukları SDÜ'de hep birlikte yaşayacağımız sağlık, huzur ve başarı dolu bir öğretim yılı geçirmeyi diliyoruz."



