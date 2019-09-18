ISPARTA AYHAN USTA ÇİĞKÖFTECİSİNDEN ŞOK KAMPANYA...!

ayran hediye...!

7.90 TL

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Türkiye'de 12 ilde 86 bayisi bulunan Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftecisi Isparta merkez şubesinde çiğköfte tutkunlarını sevinderecek kampanyalar devam ediyor.Isparta Ayhan Usta şubesinde hergün malzemesiz çiğköfte 9.90 TL aynı zamanda,yanında daDiğer bir kampanyada ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.Tescillenen markası ve çok özel tadıyla Ayhan Usta Çiğköftecisi'nin ürünleri aynı zamanda 935 okul kantininde de satılmaktadır.