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Isparta, Antalya ve Burdur’un sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), başarılı projelere toplam 20 milyon TL tutarında desteğin kullandırılacağı 2019 yılı Mali Destek Programları’na projelerin başvurusu için son hafta. BAKA’nın ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’, ‘Sosyal Kalkınma’ ve ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ alt başlıklarında 2019 Mali Destek Programları (MDP) için başvurular internet üzerinden (KAYS) 23 Ağustos 2019 saat: 23.59’a kadar yapılabilecek.